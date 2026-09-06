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RC Lens Mercato : négociations très avancées pour un départ surprise !

Par William Tertrin - 6 Sep 2026, 16:00

Al-Ahli, qui s’apprête à recruter Ibrahima Diaby, a également tenté de s’offrir le jeune milieu du RC Lens Andrija Bulatovic, mais le dossier ne devrait finalement pas aboutir.

Le RC Lens a été sollicité par Al-Ahli pour Andrija Bulatovic. Une information assez surprenante rapportée par L’Équipe, alors les discussions entre le club saoudien et le Racing étaient même très avancées ces dernières heures. Mais le transfert du milieu de terrain monténégrin ne devrait finalement pas se concrétiser.

À 19 ans, Andrija Bulatovic s’est rapidement installé dans le projet lensois. Arrivé du Budućnost Podgorica, le milieu avait prolongé son contrat avec le Racing jusqu’en 2030 en février dernier, preuve de la confiance accordée par le club artésien.

La saison dernière, le Monténégrin a disputé 22 matches de Ligue 1 avec Lens et inscrit deux buts toutes compétitions confondues. Il fait toujours partie de l’effectif cette saison, même si son temps de jeu reste limité en ce début d’exercice. On peut donc comprendre si le joueur était proche d’un départ.

Un départ difficile à imaginer

Cette tentative d’Al-Ahli intervient alors que le club saoudien devrait finalement miser sur Ibrahima Diaby, le jeune milieu du Cercle Bruges formé au PSG. Le Français devrait rejoindre l’Arabie saoudite pour environ 13,5 millions d’euros, bonus compris.

Pour le RC Lens, l’essentiel est donc préservé : Andrija Bulatovic devrait poursuivre son aventure en Artois, où il est toujours considéré comme un jeune élément à fort potentiel. Le voir associé à un départ reste tout de même très curieux, alors que le club n’aurait pas eu beaucoup d’autres alternatives avec Haidara, Cuisance, et Titraoui qui vient de se blesser contre Lorient.

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