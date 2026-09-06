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FRANCE

Stade Rennais : la compo de Haise pour affronter Angers est connue

Par William Tertrin - 6 Sep 2026, 16:21
Franck Haise (Stade Rennais)

Voici la compo officielle du Stade Rennais pour affronter Angers SCO.

Ce dimanche, le Stade Rennais se déplace sur la pelouse d’Angers SCO pour le derby de l’Ouest de la 3e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Franck Haise. Coup d’envoi à 17h15 au stade Raymond-Kopa.

La compo du Stade Rennais

Samba – Frankowski, Rouault, Cresswell, Merlin – Rongier (c), Camara, Szymański – Al-Tamari, Lepaul, Blas.

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