Flashback, il y a un an : ASSE : Un an après le mercato prudent, la victoire d’une équipe soudée

Il y a un an jour pour jour, l’ASSE refermait son mercato sur une note de prudence, refusant de tenter un dernier pari. Cette stratégie, alors discutée, prend aujourd’hui tout son sens au regard du parcours éclatant des Verts, leaders invaincus et soudés comme rarement.

Quand Sainté disait non à la précipitation

Le 7 septembre 2025, l’AS Saint-Étienne venait tout juste de boucler un mercato estival jugé prometteur, mais sans coup d’éclat de dernière minute. L’arrivée de Benjamin Bouchouari avait marqué la fin des emplettes. Sous l’impulsion de Kilmer Sports, la direction avait tranché : pas de joker, pas de recrutement opportuniste, malgré la rumeur insistante autour d’Enzo Bardeli. Le message du club était limpide : on avance avec le groupe en place, mélange de cadres expérimentés et de jeunes à polir. L’objectif, déjà, était d’ancrer une dynamique collective solide, quitte à garder une marge de manœuvre pour l’hiver si besoin. Dans le Forez, certains supporters grimaçaient, redoutant de manquer de profondeur ou de punch pour jouer la montée. Mais le staff, lui, misait sur la stabilité et la confiance dans l’effectif.

Un an plus tard : la patience récompensée par une machine à gagner

Douze mois plus tard, c’est le contraste qui saute aux yeux. L’ASSE caracole en tête de la Ligue 2 avec cinq victoires en autant de journées, un record historique pour le club. Le Chaudron vibre à nouveau, les tribunes sont pleines, et la dynamique collective tant recherchée est devenue la marque de fabrique de l’équipe d’Ian Cathro. Pas de starlette recrutée en urgence, mais un collectif huilé où les cadres comme Irvin Cardona ou Maxime Bernauer brillent autant que les révélations comme Boakye ou Duffus. Le recrutement ciblé s’est poursuivi avec la post-formation, à l’image de l’arrivée de Sacha Esteves pour structurer le scouting, mais c’est surtout sur le terrain que la patience paie : cohésion, solidarité, gestion des temps faibles… Les Verts s’imposent par leur force de groupe, exactement ce que la direction espérait il y a un an. Les doutes sur l’absence de joker sont loin : aujourd’hui, tout le Forez rêve d’une saison exceptionnelle, forgée dans la continuité et la confiance. Un an après, la stabilité prônée n’a rien d’un pari perdu – c’est elle qui porte l’ASSE vers l’avant.