ASSE : Cardona dévoile le déclic qui a fait basculer Montpellier

Après Ian Cathro, Irvin Cardona a livré ce 6 septembre sa lecture de la victoire de l’ASSE contre Montpellier (3-1). L’attaquant insiste sur le calme retrouvé par les Verts après une première période compliquée.

Cardona insiste sur la gestion des temps faibles

On vous en parlait dans notre article consacré à la clé du succès mise en avant par Ian Cathro : l’entraîneur de l’ASSE avait salué la solidarité de son équipe. Irvin Cardona apporte désormais un autre éclairage sur ce cinquième match sans défaite.

En zone mixte, l’attaquant stéphanois a reconnu que les Verts avaient perdu la maîtrise du ballon avant la pause. « On a un peu perdu la possession et on a été mis en difficulté », a-t-il expliqué dans des propos relayés par Peuple Vert.

Le discours de Cathro a réveillé les Verts

Après l’égalisation montpelliéraine juste avant la mi-temps, Cathro a demandé à ses joueurs de ne pas paniquer, de jouer davantage ensemble et d’accélérer le jeu. Une consigne immédiatement suivie avec le but d’Augustine Boakye dès la 50e minute.

« On a été plus posés avec le ballon et on s’est créé plus d’occasions », souligne Cardona. Le troisième but, inscrit par Joshua Duffus après une touche de Ben Old, est également le fruit d’une combinaison travaillée durant la semaine.

Recrue estivale, Tamar Svetlin a évoqué son choix de l’ASSE, son début de saison et l’ambiance avec les Kops en conférence de presse. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2096193121667412400

Duffus libéré, Bernauer récompensé

Cardona s’est aussi réjoui pour Joshua Duffus, qui restait sur une période délicate devant le but. « J’espère que ça va lui redonner de la confiance », a confié l’ancien Brestois.

Le Stéphanois n’a pas été surpris non plus par la reprise de volée de Maxime Bernauer, qui tente régulièrement ce geste à l’entraînement. Portée par plus de 39 000 supporters, l’ASSE a ainsi confirmé son excellent début de saison avant son déplacement à Dunkerque.