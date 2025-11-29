Alors que le secteur offensif de l’ASSE était totalement sinistré, Joshua Duffus (20 ans) pourrait effectuer son retour avant la fin de l’année civile.

L’ASSE compte ses blessés. Surtout en attaque. Eirik Horneland a confirmé en conférence de presse que Djylian N’Guessan souffrait du même mal que Lucas Stassin, avec une indisponibilité estimée entre deux et trois semaines. Même le robuste Joshua Duffus est sur le flanc.

« Pour N’Guessan, c’est un peu la même chose que Stassin, il faudra certainement attendre deux ou trois semaines. Le premier attaquant qui devrait revenir c’est sûrement Duffus », a déploré le coach de l’ASSE, inquiet pour la fin d’année. Trois absents majeurs au même poste, un casse-tête pour le staff.

Duffus, le premier sauvetage offensif

Selon Peuple Vert, si l’ASSE devrait encore se passer de ses trois numéros 9 ce samedi en Coupe de France, une petite fenêtre s’ouvrirait pour Duffus. Le jeune avant-centre des Verts pourrait gratter quelques minutes avant le passage à la nouvelle année, si son mollet répond favorablement. Même s’il ne sera pas à 100%, la simple présence de Duffus sur le banc puis sur la pelouse pourrait soulager tout un groupe.

Son profil dynamique et son sens du but manquent cruellement à une équipe stéphanoise contrainte de bricoler en attaque. Mais pas question de précipiter son retour : un faux pas, et la blessure pourrait empirer. L’ASSE doit encore traverser plusieurs rencontres cruciales sans véritable avant-centre, mais le retour progressif de Duffus pourrait changer la donne.