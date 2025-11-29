L’ASSE va affronter Ecotay-Moingt ce samedi en Coupe de France, sans aucun avant-centre de métier. Une surprise pourrait démarrer en pointe.

L’AS Saint-Étienne se retrouve face à un casse-tête XXL à l’heure d’affronter Ecotay-Moingt en Coupe de France. Lucas Stassin, Joshua Duffus, Djylian N’Guessan sont tous forfaits. Trois numéros 9 absents d’un coup et c’est toute la préparation du match qui vole presqu’en éclats.

Ce duel face à un adversaire modeste devait être une formalité, il devient un piège. Pas de pivot, pas de point d’appui, et la nécessité absolue d’innover. L’ASSE n’a plus le choix : il faudra s’adapter, quitte à bouleverser totalement le plan de jeu.

Cardona favori en pointe ?

Selon Peuple Vert, trois noms émergent pour occuper ce poste d’avant-centre improvisé. Augustine Boakye, Irvin Cardona et la surprise Nadir El Jamali ! Rapide, percutant, capable de faire mal dans la profondeur, le premier nommé n’est pas spécialement un pur numéro 9 mais son sens du dribble pourrait compenser l’absence de référence dans la surface.

Cardona semble l’option la plus logique sur le papier. Habitué à évoluer dans l’axe, polyvalent, capable de tenir le ballon dos au but. L’attaquant de l’ASSE possède cette expérience des matchs à enjeu, même si son rendement devant le but reste irrégulier. Quant à El Jamali, c’est l’hypothèse qui surprend. Jeune, moins expérimenté, mais intrigant et finalement… pourquoi pas ? Dans ce genre de rencontre, la fraîcheur et l’audace peuvent faire la différence.