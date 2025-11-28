ASSE : une bonne surprise et deux mauvaises dans le groupe pour affronter Ecotay Moingt !

Le groupe de l’ASSE vient d’être communiqué…

L’ASSE accueille les amateurs d’Ecotay Moingt (R3) demain soir à Geoffroy-Guichard et comme annoncé hier en conférence de presse, Eirik Horlenand doit faire face à une cascade de blessures.

Moueffek et Davitashvili absents

Le groupe vient de tomber et aux absences annoncées s’ajoute celle d’Aïmen Moueffek. Malade, Zuriko Davitashvili est ménagé. En revanche, Maxime Bernauer est remis de sa légère blessure contractée le week-end dernier contre Nancy (2-1). Il est bien présent, dans un groupe qui ne compte que 4 milieux de terrain et 4 attaquants !