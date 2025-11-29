ASSE Mercato : Stuttgart fonce sur Lucas Stassin, son père applaudit !

L’intérêt de Stuttgart pour Lucas Stassin au Mercato vient de filtrer. Une aubaine pour le Belge vu les récents propos de son père et ses attaques contre l’ASSE…

Actuellement blessé à un mollet, et probablement absent jusqu’en janvier selon Eirik Horneland, Lucas Stassin devrait animer le Mercato de l’ASSE cet hiver. À 20 ans, l’attaquant belge cumule 4 buts et 3 passes décisives en 13 matchs de Ligue 2 avec l’ASSE, qui l’avait retenu l’été dernier malgré de nombreuses approches et plusieurs offres (Rennes, Paris FC, CSKA Moscou, Francfort). Cet hiver, la position de l’ASSE changera-t-elle alors que le père de Lucas Stassin, Stéphane, a récemment taclé Kilmer Sports et confirmé la volonté de son fils de changer d’air ?

La Bundesliga, destination privilégiée par Stéphane Stassin

Ce vendredi, l’intérêt de Stuttgart a été révélé. Le club allemand, actuel 5e de Bundesliga, aurait fait de Lucas Stassin sa priorité pour janvier, mais l’ASSE demanderait 40 M€ pour laisser partir son buteur, recruté 10 M€ à Westerlo en août 2024. Une certitude : selon son père, la Bundesliga serait une super destination… « L’Angleterre, c’est un rêve mais c’est sans doute encore un peu tôt. On me conseille l’Italie, la Serie A. C’est une option même si on voit que c’est difficile pour des joueurs comme Openda et Jonathan David alors qu’ils ont réussi en Ligue 1. L’Espagne, ça correspondrait bien à Lucas, ça le tentait cet été, mais le club intéressé n’avait pas les moyens suffisants pour formuler une offre assez intéressante pour Saint-Etienne. Mais à mon avis, le top, c’est la Bundesliga. J’adore ce championnat, j’aime tout là-bas, l’ambiance, les stades, le jeu développé. Pour les attaquants, il y a beaucoup d’espace. »