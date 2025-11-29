ASSE Mercato : Stuttgart fonce sur Lucas Stassin, son père applaudit !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : Stuttgart fonce sur Lucas Stassin, son père applaudit !

ASSE Mercato : Stuttgart fonce sur Lucas Stassin, son père applaudit !
Laurent Hess
29 novembre 2025

L’intérêt de Stuttgart pour Lucas Stassin au Mercato vient de filtrer. Une aubaine pour le Belge vu les récents propos de son père et ses attaques contre l’ASSE…

Actuellement blessé à un mollet, et probablement absent jusqu’en janvier selon Eirik Horneland, Lucas Stassin devrait animer le Mercato de l’ASSE cet hiver. À 20 ans, l’attaquant belge cumule 4 buts et 3 passes décisives en 13 matchs de Ligue 2 avec l’ASSE, qui l’avait retenu l’été dernier malgré de nombreuses approches et plusieurs offres (Rennes, Paris FC, CSKA Moscou, Francfort). Cet hiver, la position de l’ASSE changera-t-elle alors que le père de Lucas Stassin, Stéphane, a récemment taclé Kilmer Sports et confirmé la volonté de son fils de changer d’air ?

La Bundesliga, destination privilégiée par Stéphane Stassin

Ce vendredi, l’intérêt de Stuttgart a été révélé. Le club allemand, actuel 5e de Bundesliga, aurait fait de Lucas Stassin sa priorité pour janvier, mais l’ASSE demanderait 40 M€ pour laisser partir son buteur, recruté 10 M€ à Westerlo en août 2024. Une certitude : selon son père, la Bundesliga serait une super destination… « L’Angleterre, c’est un rêve mais c’est sans doute encore un peu tôt. On me conseille l’Italie, la Serie A. C’est une option même si on voit que c’est difficile pour des joueurs comme Openda et Jonathan David alors qu’ils ont réussi en Ligue 1. L’Espagne, ça correspondrait bien à Lucas, ça le tentait cet été, mais le club intéressé n’avait pas les moyens suffisants pour formuler une offre assez intéressante pour Saint-Etienne. Mais à mon avis, le top, c’est la Bundesliga. J’adore ce championnat, j’aime tout là-bas, l’ambiance, les stades, le jeu développé. Pour les attaquants, il y a beaucoup d’espace. »

ASSEBundesligaMercato
#A la une#DÉCLARATIONS#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

ASSE Mercato : Stuttgart fonce sur Lucas Stassin, son père applaudit !
ASSE...

ASSE Mercato : Stuttgart fonce sur Lucas Stassin, son père applaudit !

Par Laurent Hess
FC Barcelone : le Maroc se mord les doigts d’avoir raté Lamine Yamal !
FC Barcelone...

FC Barcelone : le Maroc se mord les doigts d’avoir raté Lamine Yamal !

Par Laurent Hess
OM : la sublime compagne d’Alexis Sanchez révèle un secret bien gardé (vidéo)
Liga...

OM : la sublime compagne d’Alexis Sanchez révèle un secret bien gardé (vidéo)

Par Laurent Hess
OL : Fabio Grosso revit à Sassuolo !
OL...

OL : Fabio Grosso revit à Sassuolo !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : la passe de 4 à Metz, le SRFC d’Habib Beye est 4e de Ligue 1 !
FC Metz...

Stade Rennais : la passe de 4 à Metz, le SRFC d’Habib Beye est 4e de Ligue 1 !

Par Laurent Hess
Ligue 1 : l’incroyable impact de la saison noire de l’OGC Nice sur l’indice UEFA de la France
Ligue 1...

Ligue 1 : l’incroyable impact de la saison noire de l’OGC Nice sur l’indice UEFA de la France

Par Laurent Hess
OL : John Textor a vraiment coûté une blinde à Lyon, les chiffres sont hallucinants !
Ligue 1...

OL : John Textor a vraiment coûté une blinde à Lyon, les chiffres sont hallucinants !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : une terrible stat pousse Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili vers la sortie !
ASSE...

ASSE Mercato : une terrible stat pousse Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili vers la sortie !

Par Laurent Hess
FC Metz – Stade Rennais : un joueur messin a pété les plombs ! (vidéo)
FC Metz...

FC Metz – Stade Rennais : un joueur messin a pété les plombs ! (vidéo)

Par Laurent Hess
OM : c’est signé pour ce crack, l’AS Monaco peut l’oublier !
AS Monaco...

OM : c’est signé pour ce crack, l’AS Monaco peut l’oublier !

Par Laurent Hess
FC Barcelone Mercato : le Barça a 3 priorités pour cet été, un ancien crack de Ligue 1 dans le viseur
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Barça a 3 priorités pour cet été, un ancien crack de Ligue 1 dans le viseur

Par Laurent Hess
ASSE : la blessure de Stassin cache un autre coup dur, menace sur Boakye
ASSE...

ASSE : la blessure de Stassin cache un autre coup dur, menace sur Boakye

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Paris a revu ses plans pour Bouaddi (LOSC) !
Ligue 1...

PSG Mercato : Paris a revu ses plans pour Bouaddi (LOSC) !

Par Laurent Hess
Lucas Stassin
ASSE...

Les infos du jour : ça bouge déjà pour Stassin (ASSE), gros coup dur au RC Lens, un cador anglais rêve de Luis Enrique

Par Laurent Hess
FC Barcelone Mercato : le Barça rapproche Marcus Rashford du PSG !
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Barça rapproche Marcus Rashford du PSG !

Par Laurent Hess
PSG : Hakimi en pleine épreuve de force
Ligue 1...

PSG : Hakimi en pleine épreuve de force

Par Laurent Hess
ASSE : une bonne surprise et deux mauvaises dans le groupe pour affronter Ecotay Moingt !
ASSE...

ASSE : une bonne surprise et deux mauvaises dans le groupe pour affronter Ecotay Moingt !

Par Laurent Hess
PSG, Real Madrid Mercato : Sergio Ramos a pris une grande décision pour son avenir
Liga...

PSG, Real Madrid Mercato : Sergio Ramos a pris une grande décision pour son avenir

Par Laurent Hess
OM Mercato : De Zerbi a ciblé son milieu de terrain idéal, il coûte 20 M€ !
Mercato...

OM Mercato : De Zerbi a ciblé son milieu de terrain idéal, il coûte 20 M€ !

Par Laurent Hess
FC Barcelone : coup de tonnerre pour Ronald Araujo !
FC Barcelone...

FC Barcelone : coup de tonnerre pour Ronald Araujo !

Par Laurent Hess
Ligue 1 : le président de l’OGC Nice a pris sa décision pour Franck Haise
Ligue 1...

Ligue 1 : le président de l’OGC Nice a pris sa décision pour Franck Haise

Par Laurent Hess
Vitinha (PSG)
Liga...

PSG : Vitinha Ballon d’Or, deux légendes du Real Madrid approuvent !

Par Laurent Hess
OL – FC Nantes : les Canaris encore amoindris à Lyon, Luis Castro fixe ses attentes
FC Nantes...

OL – FC Nantes : les Canaris encore amoindris à Lyon, Luis Castro fixe ses attentes

Par Laurent Hess
Le Lensois Jonathan Gradit.
Ligue 1...

RC Lens : le club communique sur la blessure de Gradit, elle est terrible !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet