ASSE : Cardona a encore frappé sans même marquer

L’ASSE a poursuivi son sans-faute en Ligue 2 en dominant Montpellier (3-1), samedi à Geoffroy-Guichard. Sans trouver le chemin des filets, Irvin Cardona a pourtant été le grand artisan du cinquième succès stéphanois en cinq journées.

Cardona impliqué sur deux buts

Irvin Cardona n’a pas eu besoin de marquer pour peser de tout son poids sur cette rencontre. À la 41e minute, son centre précis a permis à Maxime Bernauer d’ouvrir le score d’une superbe reprise de volée. L’attaquant a ensuite trouvé la barre transversale avant d’offrir une deuxième passe décisive à Joshua Duffus sur le troisième but.

Avec deux offrandes et une activité constante sur le front de l’attaque, Cardona a logiquement reçu la note de 7 sur 10 et le titre d’homme du match de la part de Peuple Vert. Une nouvelle prestation qui confirme son importance dans le dispositif de Ian Cathro, alors que l’avenir d’Irvin Cardona avait longtemps animé l’actualité stéphanoise.

Boakye confirme, Bernauer se distingue

Augustine Boakye a lui aussi obtenu un 7. Déjà buteur lors de la victoire à Dijon, il a redonné l’avantage aux Verts dès la 50e minute grâce à une frappe puissante dans le petit filet. Un deuxième but consécutif qui confirme son influence grandissante.

Bernauer a également été récompensé d’un 7, tandis qu’Áron Csongvai, Julien Le Cardinal, Sohaib Naïr et Zuriko Davitashvili ont reçu un 6. Gautier Larsonneur, Kévin Pedro, Tamar Svetlin et Thierno Ballo ont dû se contenter d’un 5.

Recrue estivale, Tamar Svetlin a évoqué son choix de rejoindre l’ASSE, son début de saison et l’ambiance avec les Kops. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2096193121667412400

Le coaching de Cathro encore payant

Bousculée avant la pause et rejointe sur une tête de Meddah, l’ASSE a immédiatement réagi au retour des vestiaires. Les choix de Ian Cathro ont ensuite porté leurs fruits, Duffus ayant marqué quelques minutes après son entrée tandis que Ben Old a participé à la construction du troisième but.

Avec cinq victoires en cinq journées, les Verts continuent leur marche en avant. Tout n’a pas été maîtrisé face à Montpellier, mais leur efficacité offensive et la profondeur du banc ont encore fait la différence.