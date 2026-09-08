La victoire de l’ASSE contre le Montpellier HSC, samedi dans un stade de Geoffroy-Guichard incandescent (3-1), ne souffrirait pas d’aucune contestation.

Les supporters stéphanois avaient de quoi avoir le sourire samedi soir. Face à Montpellier (3-1), l’ASSE a décroché une cinquième victoire en autant de journées de Ligue 2.

Le but de Bernauer pas valable ?

Maxime Bernauer, Augustine Boakye et Joshua Duffus ont offert un nouveau succès aux hommes d’Ian Cathro, malgré l’égalisation montpelliéraine juste avant la pause. Mais cette rencontre n’a pas été totalement exempte de polémique.Mohamed Toubache-Ter n’a visiblement pas apprécié la validation du premier but stéphanois. À la 41e minute, Maxime Bernauer a inscrit un superbe but d’une reprise de volée, permettant à l’ASSE de prendre les commandes de la rencontre.

L’ASSE présente d’ailleurs cette réalisation comme un « superbe » but dans son compte rendu officiel. Pour Toubache-Ter, pourtant, l’action aurait dû être interrompue quelques secondes auparavant. Selon lui, une faute aurait été commise sur un joueur de Montpellier avant que l’action n’aboutisse au but de Bernauer. Une décision qui aurait particulièrement agacé le banc montpelliérain.

« C’est un véritable scandale »

La colère du spécialiste est particulièrement forte. Mohamed Toubache-Ter estime que les images ne laissent même pas place au débat et considère que la réalisation stéphanoise aurait dû être refusée : « C’est un véritable scandale et il n’y a pas à revoir les images… il y a faute !! Avec la VAR, le but aussi beau soit-il est annulé !! C’est un scandale ! » Une sortie qui risque forcément de faire réagir les deux camps. Car si le but de Bernauer a été officiellement accordé et figure bien dans le décompte de la rencontre, la question de la faute préalable reste au cœur de la polémique.

Cette séquence aurait également contribué à tendre les esprits sur le banc montpelliérain. Zoumana Camara, entraîneur du MHSC, a ainsi écopé d’un carton rouge après avoir contesté la décision arbitrale. Une image qui illustre la frustration du camp montpelliérain alors que l’ASSE venait de prendre l’avantage. Pour les Verts, cette polémique ne change évidemment rien au résultat final. Après le but de Bernauer, Augustine Boakye a rapidement remis l’ASSE devant au retour des vestiaires, avant que Joshua Duffus ne scelle définitivement le succès stéphanois à la 71e minute.

L’ASSE continue son sans-faute en L2

Malgré cette polémique, l’essentiel est ailleurs pour Ian Cathro. Avec cette nouvelle victoire, l’ASSE poursuit son incroyable début de saison et conserve un bilan parfait après cinq journées. Cinq matchs, cinq victoires : les Verts ont encore frappé fort dans un Geoffroy-Guichard particulièrement bouillant.

La polémique autour du but de Bernauer risque toutefois de continuer à alimenter les discussions dans les prochaines heures. Et si les images sont au centre des critiques de Toubache-Ter, une chose est certaine : le but a bien été validé et l’ASSE repart de cette rencontre avec trois nouveaux points.