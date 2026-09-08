En manque d’ailier de débordement dans son effectif, Franck Haise pourrait aller piocher chez les jeunes du Stade Rennais.

Le Stade Rennais dispose d’un vivier toujours aussi intéressant. Et Franck Haise pourrait bien être tenté de s’appuyer davantage sur les jeunes du centre de formation pour compléter son effectif.

Quiñónez envoie un premier signal à Haise

Depuis le début de la saison, Elias Legendre Quiñónez est notamment utilisé sur le côté droit avec la réserve. Une évolution intéressante pour un joueur qui est officiellement répertorié comme ailier droit et qui possède déjà un contrat professionnel avec les Rouge et Noir. Samedi, la réserve rennaise a été accrochée par Saint-Lô (1-1).

Mouhamad Valmy a inscrit son premier but de la saison, mais une autre satisfaction pourrait avoir retenu l’attention du staff : Elias Legendre Quiñónez a disputé l’intégralité de la rencontre sur le côté droit. Une utilisation qui n’est pas nouvelle depuis le début de la saison. Le jeune Équatorien continue ainsi d’accumuler les minutes à un poste où Franck Haise manque encore de solutions totalement naturelles. Et forcément, cette situation peut représenter une véritable opportunité pour lui.

Un profil qui correspond aux besoins de Haise

Elias Legendre Quiñónez possède justement le profil recherché. Né en 2008, le jeune attaquant a été formé au Stade Rennais après avoir commencé au CPB Bréquigny puis au CO Pacé. Il a signé son premier contrat professionnel avec le club breton en décembre 2025. Il possède également une expérience internationale avec les sélections de jeunes. Le joueur a notamment porté le maillot de l’équipe de France U16 et U17 avant de choisir ensuite de représenter l’Équateur chez les jeunes. Une expérience intéressante pour un joueur qui continue de franchir progressivement les étapes.

C’est évidemment toute la question. Pour l’instant, rien ne permet d’affirmer que Franck Haise prévoit de lancer prochainement Quiñónez en Ligue 1 mais le contexte pourrait jouer en sa faveur. Le coach du Stade Rennais connaît parfaitement l’importance de disposer de profils capables de provoquer et d’apporter de la vitesse dans les couloirs. Et si le jeune ailier continue de répondre présent avec la réserve, il pourrait progressivement se rapprocher du groupe professionnel. Le fait qu’il soit déjà sous contrat professionnel facilite évidemment cette passerelle et Franck Haise pourrait bientôt être obligé de regarder un peu plus attentivement ce qui se passe du côté de la réserve.