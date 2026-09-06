Stade Rennais : on sait pourquoi Thomasson n’a pas démarré contre Angers !

Adrien Thomasson n’a pas débuté la rencontre entre Angers et le Stade Rennais, et la raison est connue.

Adrien Thomasson a finalement pris place sur le banc au coup d’envoi du déplacement du Stade Rennais à Angers, ce dimanche, pour la 3e journée de Ligue 1. Une décision qui pouvait surprendre alors que le milieu de terrain avait été titularisé lors des deux premières journées.

Thomasson préservé après des tensions musculaires

La raison est avant tout physique. En effet, Ligue 1+ a révélé que qu’Adrien Thomasson souffrait d’une gêne musculaire, ce qui l’empêchait de débuter. Son état physique ne semblait donc pas suffisamment inquiétant pour envisager un forfait, mais le staff rennais a visiblement préféré ne prendre aucun risque en le laissant débuter sur le banc.

Une précaution logique pour un joueur qui a énormément sollicité son organisme depuis le début de la saison.

Une activité déjà impressionnante

La Ligue 1 avait d’ailleurs mis en avant les performances athlétiques de Thomasson avant ce match. L’ancien Lensois avait parcouru 13,86 km contre le PSG, puis encore 13,05 km face au Mans, lors des deux premières journées. Il figurait ainsi parmi les joueurs les plus actifs du championnat.

Pour Rennes, l’objectif était surtout de ne pas prendre de risque avec un joueur important alors que la saison ne fait que commencer.