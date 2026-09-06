Valence – FC Barcelone (0-5) : Yamal en feu et Rodri déjà indispensable, les enseignements

Le FC Barcelone a frappé fort à Mestalla (0-5), confirmant sa puissance offensive et envoyant plusieurs signaux très positifs avant son entrée en Ligue des champions.

Le FC Barcelone n’aura finalement laissé aucune chance à Valence. Après quatre journées de Liga, les Catalans comptent quatre victoires, 17 buts marqués et seulement deux encaissés. Une dynamique particulièrement impressionnante pour l’équipe d’Hansi Flick.

Yamal est déjà indispensable

Encore une fois, Lamine Yamal a été le facteur X. L’ailier de 19 ans a ouvert le score dès la 6e minute avant de signer son doublé en fin de rencontre. Il compte désormais quatre buts en Liga cette saison.

Mais au-delà de ses statistiques, c’est sa capacité à faire sauter les blocs qui impressionne. Face à un Valence très regroupé, Yamal a constamment créé le déséquilibre. Le Barça dispose avec lui d’une arme capable de débloquer les matches fermés.

Fermín López confirme qu’il faudra compter sur lui

Fermín López a lui aussi marqué des points. Buteur et passeur décisif, le milieu espagnol a été directement impliqué sur plusieurs buts et a encore montré son activité dans les trente derniers mètres.

Son association avec Pedri et Rodri a notamment permis au Barça de contrôler le match tout en conservant une vraie menace offensive. Fermín apparaît donc comme une solution particulièrement précieuse dans la rotation de Flick.

Rodri apporte déjà ce qui manquait au milieu

Pour sa première titularisation de la saison, Rodri a immédiatement donné une impression de maîtrise. Le milieu espagnol a participé à la domination territoriale du Barça, qui a terminé la première période avec 76 % de possession.

Son influence ne se mesure pas seulement aux statistiques : sa capacité à sécuriser les transitions et à dicter le tempo offre une nouvelle dimension au milieu barcelonais. Une première sortie très encourageante avant les grands rendez-vous européens.

Le Barça sait désormais tuer les matches

Autre enseignement majeur : les Catalans ne se sont pas contentés de contrôler. Après avoir regagné les vestiaires avec deux buts d’avance, ils ont continué à attaquer et ont ajouté trois réalisations en seconde période.

Raphinha, Pedri puis Yamal ont ainsi transformé une victoire maîtrisée en véritable démonstration. C’est peut-être l’évolution la plus intéressante du Barça de Flick : l’équipe semble capable de maintenir son intensité même lorsqu’elle a déjà fait le plus dur.

Une défense toujours aussi rassurante

Le Barça n’a pas encaissé le moindre but pour la troisième fois consécutive en Liga. Sur les quatre premières journées, les Blaugrana n’ont concédé que deux buts.

Il faudra évidemment attendre des adversaires plus coriaces pour tirer des conclusions définitives, mais cette solidité constitue un excellent signal avant la Ligue des champions.

Un Barça déjà lancé

Avec 12 points sur 12 et une différence de buts de +15, le Barça s’installe en tête de la Liga et confirme son excellent début de saison.

Surtout, cette victoire à Mestalla montre que Flick dispose désormais de plusieurs leviers : Yamal pour créer, Fermín pour dynamiser, Rodri pour contrôler, et un collectif capable d’accélérer quand il le souhaite.

Le prochain test sera d’un tout autre niveau avec l’entrée en lice en Ligue des champions face à Feyenoord. Mais après ce 0-5, les signaux envoyés par le Barça sont clairement au vert.