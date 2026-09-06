Angers SCO – Stade Rennais (1-2) : Rennes gagne mais a tremblé jusqu’au bout, les enseignements

Longtemps dominateur, le Stade Rennais a tremblé jusqu’au bout à Angers, mais repart avec trois points précieux et plusieurs enseignements pour la suite.

Le Stade Rennais a fait le travail. En déplacement à Angers ce dimanche, les hommes de Franck Haise se sont imposés 2-1 grâce à un départ canon, avec un but de Przemysław Frankowski dès la 9e minute puis un but contre son camp de Jordan Lefort huit minutes plus tard. Le SCO a réduit l’écart par Carlens Arcus à la 35e minute, avant de pousser jusqu’aux dernières secondes.

Une efficacité offensive à confirmer

C’est sans doute le premier enseignement positif pour Rennes. Les Rouge et Noir ont immédiatement pris le contrôle de la rencontre et ont profité des espaces laissés par Angers. Le but de Frankowski récompense notamment une séquence bien construite entre Al-Tamari et Szymański.

Franck Haise avait justement demandé avant la rencontre à son équipe de continuer à produire du jeu, se créer des occasions et marquer, tout en affichant davantage de justesse dans les derniers mètres.

Mais Rennes aurait pu tuer le match beaucoup plus tôt. Lepaul, Blas, Al-Tamari ou encore Soumaré ont eu des situations intéressantes sans parvenir à inscrire ce troisième but.

Le gros point noir : Rennes s’est encore fait peur

À 2-0 après seulement 17 minutes, le scénario semblait idéal. Pourtant, le but d’Arcus sur corner a complètement relancé Angers.

Et la fin de match doit forcément interpeller Franck Haise : barre transversale de Simbakoli à la 88e minute, énorme cafouillage dans la surface rennaise dans le temps additionnel et une équipe qui a parfois semblé manquer de maîtrise technique sous pression.

Ce n’est pas la première fois que Rennes souffre après avoir pris l’avantage. Le constat avait déjà été visible lors de précédentes confrontations face au SCO : en avril dernier, les Rennais avaient également remporté un 2-1 dans la douleur, avec notamment un penalty arrêté par Brice Samba en fin de rencontre.

Les coups de pied arrêtés restent à surveiller

Autre avertissement : Angers a régulièrement mis Rennes en difficulté sur coups de pied arrêtés. Le but d’Arcus est venu d’un corner parfaitement frappé par Van den Boomen, tandis que Simbakoli a ensuite trouvé la barre sur une nouvelle phase arrêtée.

Pour une équipe qui ambitionne de jouer les premiers rôles, cette fragilité devra être corrigée.

Samba et la profondeur de banc, deux bonnes nouvelles

Rennes peut néanmoins retenir plusieurs motifs de satisfaction. Brice Samba a encore répondu présent dans les moments chauds, tandis que les entrées de Thomasson, Mayenda, Nagida et Soumaré ont permis à Haise d’apporter du sang neuf.

L’arrivée de Boulaye Dia, entré en fin de match, offre également une nouvelle solution offensive à un secteur qui avait besoin de profondeur.

La victoire est donc précieuse, mais le contenu rappelle à Rennes qu’il devra encore progresser dans la gestion de ses temps faibles. Dominer et marquer rapidement est une chose ; savoir fermer les matches en est une autre.