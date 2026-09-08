L’arrivée de Sacha Esteves à l’ASSE va provoquer un départ retentissant au sein du club forézien.

L’ASSE continue de remodeler son organisation en coulisses. Après un mercato particulièrement actif sur le terrain, les Verts poursuivent leur travail de fond autour de la détection et du recrutement des jeunes joueurs.

Esteves arrive à l’ASSE avec une solide expérience

Dernier mouvement en date : l’arrivée de Sacha Esteves, ancien recruteur de la Real Sociedad, au poste de coordinateur scouting de la post-formation. Un choix qui illustre la volonté du club de renforcer ce secteur stratégique. Sacha Esteves a passé trois saisons à la Real Sociedad, où il travaillait notamment sur le recrutement des jeunes talents français, des U14 jusqu’à l’équipe réserve.

Son arrivée doit permettre à l’ASSE de mieux identifier les joueurs capables de franchir rapidement le cap entre la formation et le monde professionnel. Le recruteur dispose également d’une expérience internationale et d’une connaissance importante du vivier français. Il a lui-même confirmé son arrivée à Saint-Étienne sur ses réseaux sociaux, en se réjouissant d’intégrer « un club historique français » comme coordinateur scouting de la post-formation.

Gérard Fernandez va quitter l’ASSE

Mais cette arrivée s’accompagne surtout d’un changement majeur dans l’organigramme. Selon Peuple Vert, Guillaume Leleu va désormais prendre la responsabilité du recrutement de la formation. Il succédera ainsi à Gérard Fernandez, figure emblématique du centre de formation stéphanois. Une page importante va donc se tourner. Né le 14 novembre 1947, Gérard Fernandez a consacré plusieurs décennies à l’AS Saint-Étienne. Au fil des années, il a occupé différentes fonctions au sein du club.

Il a notamment été adjoint de l’équipe première et a entraîné plusieurs équipes de jeunes avant de devenir l’un des hommes forts du recrutement du centre de formation. Son rôle dans la détection des jeunes talents a longtemps été central. En 2023, l’ASSE le présentait encore officiellement comme responsable du recrutement du centre de formation, aux côtés de Laurent Huard et Razik Nedder lors d’une conférence consacrée à la formation stéphanoise.

Une véritable page de l’histoire des Verts

Le départ de Gérard Fernandez dépasse donc largement le simple changement de poste. Il symbolise un passage de témoin entre deux générations de recruteurs. D’un côté, une figure historique qui aura accompagné de nombreuses générations de jeunes joueurs. De l’autre, des profils plus jeunes appelés à poursuivre et moderniser le travail de détection.

Guillaume Leleu va désormais prendre davantage de responsabilités sur la formation, tandis que Sacha Esteves aura la charge spécifique de la post-formation. Avec Laurent Huard à la direction du centre, l’ASSE continue ainsi de structurer son organisation autour de la détection et du développement des jeunes talents.