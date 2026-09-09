Dominatrice au tableau d’affichage (3-1), l’ASSE a aussi fait quelques dégâts dans les rangs du Montpellier HSC samedi à Geoffroy-Guichard.

Les Verts continuent leur impressionnant sans-faute. Samedi soir, l’ASSE a signé une cinquième victoire consécutive en championnat en dominant Montpellier (3-1) dans un Geoffroy-Guichard en ébullition. Une nouvelle démonstration de force pour l’équipe de coach stéphanois, qui confirme semaine après semaine son statut de prétendant très sérieux à la montée.

Pays blessé à Geoffroy-Guichard

Cette rencontre n’a pas seulement fait des dégâts au classement. Elle a également laissé un joueur montpelliérain sur le carreau.Nicolas Pays a dû quitter ses partenaires en fin de rencontre. À la 83e minute, l’ailier montpelliérain a été touché à la cheville gauche après un contact avec Julien Le Cardinal alors qu’il tentait sa chance face au but stéphanois. Il a finalement été remplacé par Noah Vidal-Cartoux. Les examens passés mardi se veulent toutefois rassurants.

Selon Midi Libre, Nicolas Pays souffre d’une petite entorse de la cheville gauche. Aucune lésion sérieuse n’a été détectée, mais sa participation au prochain match de Montpellier reste incertaine. Un coup dur pour Zoumana Camara, puisque Pays avait débuté les cinq premières journées de Ligue 2.

Une incertitude avant Pau

Montpellier doit désormais préparer la réception de Pau, vendredi soir à La Mosson. Le staff héraultais devra donc patienter avant de savoir si Nicolas Pays pourra tenir sa place. « On verra au jour le jour, au gré de ses sensations », a expliqué Zoumana Camara au sujet de son joueur. L’ailier pourrait ainsi être contraint de manquer son premier rendez-vous de la saison. Une situation d’autant plus frustrante que Montpellier cherche encore à lancer véritablement son exercice après sa défaite à Saint-Étienne.

Du côté de Saint-Étienne, cette victoire confirme surtout l’excellent début de saison des Verts. Avec cinq succès en cinq journées, l’ASSE réalise un parcours parfait et affiche une impressionnante différence de buts de +12 après sa victoire contre Montpellier. Les hommes de coach stéphanois ont également montré leur capacité à faire mal dans les moments importants, avec trois buts inscrits face à une équipe montpelliéraine qui n’a jamais totalement abandonné. Pour Montpellier, il faudra rapidement tourner la page.