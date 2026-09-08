ASSE Mercato : un recalé de Cathro flambe loin des Verts

Prêté cette saison au SC Aubagne Air-Bel, Jebryl Sahraoui a déjà trouvé le chemin des filets en Ligue 3. Le milieu de terrain de 21 ans, sous contrat avec l’ASSE jusqu’en 2028, profite de son retour dans sa région natale pour retrouver du temps de jeu et de la confiance. Son nouvel entraîneur, Karim Masmoudi, ne tarit pas d’éloges à son sujet.

L’ASSE a choisi de prêter plusieurs jeunes joueurs cet été afin de leur permettre de poursuivre leur progression. Jebryl Sahraoui fait partie de ceux qui ont quitté le Forez pour aller chercher des minutes ailleurs. Le milieu de terrain de 21 ans a rejoint le SC Aubagne Air-Bel, pensionnaire de Ligue 3, avec l’ambition de franchir un cap après un parcours stéphanois freiné par une grave blessure. Et ses débuts sont encourageants : il a inscrit le premier but de la saison de son nouveau club, lors de la 4e journée face à Bourg-Péronnas.

Dans les colonnes de La Provence, l’ancien international U20 algérien est revenu sur cette réalisation. « C’est un peu de l’instinct. C’était le bon geste », a-t-il expliqué. Un but qui récompense son travail et lui permet de lancer idéalement une saison importante pour la suite de sa carrière.

Sahraoui retrouve Marseille et du temps de jeu

Pour Sahraoui, ce prêt possède aussi une dimension personnelle. Né à Marseille, le joueur retrouve une région dans laquelle il a grandi et découvert le football. « En venant au SCAAB, je me suis rapproché de ma ville natale Marseille », confie-t-il. Passé par Septèmes-les-Vallons, la Rose et Font-Vert, il garde notamment un lien fort avec son grand-père, qui l’accompagnait régulièrement au football lorsqu’il était enfant.

C’est au Burel FC qu’il a chaussé ses premiers crampons, à seulement quatre ans et demi. Repéré lors d’une triangulaire organisée à Valence, il avait ensuite rejoint le centre de formation de l’ASSE vers l’âge de 15 ans. Une étape déterminante dans son parcours, qui lui a permis de progresser au sein des différentes équipes de jeunes stéphanoises jusqu’à découvrir le groupe professionnel.

Sahraoui a notamment disputé une rencontre de Coupe de France face à l’OM, perdue 4-0 par les Verts. Mais sa progression a ensuite été stoppée par une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Une blessure lourde, qui explique en partie son besoin actuel d’enchaîner les rencontres.

« Mon prêt au SCAAB ? Ça s’est fait naturellement. Je suis d’ici, ça faisait plaisir de revenir un petit peu à la maison. Il fallait également que je prenne du temps de jeu », résume-t-il. À Aubagne, le milieu espère donc retrouver le rythme de la compétition et démontrer qu’il peut encore prétendre à un niveau supérieur.

« Il commence à être un leader technique »

Son nouvel entraîneur, Karim Masmoudi, semble déjà convaincu par son potentiel. Le technicien connaissait le joueur avant son arrivée et estime que son profil correspond parfaitement aux besoins de son équipe. « En termes de mentalité, on savait que ça nous correspondait. C’est aussi un très bon joueur qui a besoin de jouer ainsi que de confiance », explique-t-il à La Provence.

Masmoudi va même plus loin dans son appréciation : « À la base, il a même le niveau pour aller un peu plus haut. C’est un super garçon dans un groupe, il commence à être un leader technique au milieu. » Des propos particulièrement encourageants pour un joueur qui cherche à relancer sa trajectoire.

Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en 2028, Sahraoui n’a donc pas dit son dernier mot avec les Verts. Son prêt doit lui permettre de retrouver de la continuité, de prendre des responsabilités et de convaincre qu’il peut encore avoir un avenir à Saint-Étienne. Pour l’heure, le choix de rejoindre Aubagne semble lui réussir. Et si ses performances se confirment, le club stéphanois pourrait bien récupérer un joueur plus mûr et plus aguerri à l’issue de la saison.