Meilleur artificier de Ligue 1 avant la 3e journée ce week-end, Estéban Lepaul (Stade Rennais, 26 ans) était dans un jour sans dimanche à Angers.

Le Stade Rennais poursuit son excellent début de saison. Après avoir accroché le PSG (2-2) lors de la première journée, les hommes de Franck Haise ont enchaîné avec deux victoires contre le FC Lorient puis le SCO d’Angers.

Lepaul n’a pas réussi à poursuivre sa série

Avec sept points au compteur, les Bretons occupent le haut du classement mais tout n’a pas été parfait dimanche après-midi en Anjou. Après avoir trouvé le chemin des filets lors de ses deux premières apparitions en Ligue 1, Estéban Lepaul avait démarré très fort son exercice 2026-2027. À Angers, en revanche, il est resté muet. Plus gênant encore pour le Stade Rennais, Lepaul a eu plusieurs opportunités pour inscrire son troisième but de la saison, dont une tête en début de rencontre et deux situations dangereuses avant la pause.

Le chiffre résume parfaitement la frustration de l’attaquant du Stade Rennais : six tentatives sans parvenir à faire trembler les filets. Une statistique inhabituelle pour celui qui avait été particulièrement efficace lors des premières journées. Cette maladresse n’a toutefois pas empêché Rennes de repartir d’Angers avec les trois points. Les Rouge et Noir avaient rapidement pris deux buts d’avance grâce à Przemyslaw Frankowski puis à un but contre son camp de Jordan Lefort. Les Angevins ont réduit l’écart avant la pause, obligeant Rennes à rester vigilant jusqu’au coup de sifflet final.

Six frappes pour zéro but, du jamais vu !

Après la rencontre, Franck Haise a surtout retenu le manque d’efficacité collective de son équipe dans les derniers mètres. « Globalement, il y a eu de bonnes choses mais il faut ajouter un soupçon de justesse dans les trente derniers mètres », a expliqué l’entraîneur rennais. Le technicien aurait évidemment préféré voir son équipe se mettre définitivement à l’abri. Rennes aurait alors évité une fin de match beaucoup plus tendue. Le constat concerne donc aussi Lepaul, qui devra rapidement retrouver son efficacité habituelle.

Cette petite alerte tombe surtout au mauvais moment. Le Stade Rennais doit désormais se préparer à recevoir l’OM. Le rendez-vous promet d’être beaucoup plus exigeant pour les hommes de Franck Haise. Dans ce choc, le Stade Rennais aura besoin d’un Lepaul beaucoup plus clinique. Après son match sans but à Angers, l’attaquant de 26 ans sait déjà ce qu’il lui reste à faire : retrouver le chemin des filets au meilleur moment.