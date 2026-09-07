OM Mercato : Genesio et Lorenzi ont ciblé la recrue indispensable

Bruno Genesio avait identifié le milieu de terrain comme l’un des secteurs à renforcer, mais les contraintes financières ont finalement empêché l’OM de recruter à ce poste.

Le mercato de l’OM s’est achevé sans la moindre recrue, et le milieu de terrain en est l’un des grands perdants. Alors que Bruno Genesio et Grégory Lorenzi avaient clairement ciblé ce secteur pour renforcer l’effectif, les contraintes économiques imposées au club ont empêché Marseille de concrétiser ses ambitions.

Le milieu était pourtant une priorité du mercato

À son arrivée, Bruno Genesio a rapidement constaté que l’entrejeu devait être remodelé. L’OM avait déjà recruté plusieurs milieux lors du mercato hivernal précédent, avec notamment Himad Abdelli, Tochukwu Nnadi et Quinten Timber, mais la situation a rapidement évolué au cours de l’été.

Le club souhaitait continuer à dégraisser et plusieurs joueurs du secteur étaient susceptibles de partir. Angel Gomes et Pierre-Emile Höjbjerg avaient notamment été associés à des envies de départ vers l’Angleterre.

Dans ce contexte, l’OM avait prévu de renforcer plusieurs postes, dont le milieu de terrain. Mais la priorité donnée à la réduction de la masse salariale a fini par prendre le dessus sur le recrutement, comme le rapporte L’Équipe. Le nom de Tanguy Ndombele avait même été cité.

Aucun renfort malgré les départs

Le cas Quinten Timber symbolise parfaitement cette situation. Arrivé en janvier en provenance de Feyenoord, le Néerlandais avait pourtant réussi à s’imposer rapidement. Mais Crystal Palace a fini par obtenir son transfert pour environ 20 millions d’euros en toute fin de mercato.

Un départ particulièrement surprenant puisque Timber faisait partie des joueurs importants de l’entrejeu. Mais pour les dirigeants marseillais, la vente était devenue nécessaire dans le cadre des contraintes financières imposées par la DNCG. Le club devait réduire sa masse salariale et générer des revenus avant de pouvoir envisager de nouvelles opérations.

Le mercato est terminé, mais le dossier du milieu de terrain reste donc ouvert dans les esprits à Marseille. Genesio avait identifié le besoin. Les finances du club en ont décidé autrement.