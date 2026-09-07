À LA UNE DU 7 SEP 2026
[22:16]PSG Mercato : après Alvarez, Luis Enrique veut jouer un autre vilain tour au FC Barcelone
[21:42]OM : déjà une bonne nouvelle pour le Classique face au PSG ?
[21:20]FC Nantes : Maxime Dupé pris pour cible par les supporters face à Nancy
[21:00]OM Mercato : Genesio et Lorenzi ont ciblé la recrue indispensable
[20:40]OL Mercato : un départ de dernière minute officialisé
[20:20]OM Mercato : après Paixão, un nouveau transfert tombe à l’eau
[19:51]FC Nantes – Nancy : la compo de Poirier est tombée avec des surprises !
[19:40]RC Lens Mercato : le dossier Raphaël Guerreiro menacé par un gros club européen
[19:20]FC Nantes Mercato : un international français comme nouveau gardien numéro 1 ?
[19:00]ASSE : énorme nouvelle pour Augustine Boakye !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Genesio et Lorenzi ont ciblé la recrue indispensable

Par William Tertrin - 7 Sep 2026, 21:00
Bruno Genesio (OM)

Bruno Genesio avait identifié le milieu de terrain comme l’un des secteurs à renforcer, mais les contraintes financières ont finalement empêché l’OM de recruter à ce poste.

Le mercato de l’OM s’est achevé sans la moindre recrue, et le milieu de terrain en est l’un des grands perdants. Alors que Bruno Genesio et Grégory Lorenzi avaient clairement ciblé ce secteur pour renforcer l’effectif, les contraintes économiques imposées au club ont empêché Marseille de concrétiser ses ambitions.

Le milieu était pourtant une priorité du mercato

À son arrivée, Bruno Genesio a rapidement constaté que l’entrejeu devait être remodelé. L’OM avait déjà recruté plusieurs milieux lors du mercato hivernal précédent, avec notamment Himad Abdelli, Tochukwu Nnadi et Quinten Timber, mais la situation a rapidement évolué au cours de l’été.

Le club souhaitait continuer à dégraisser et plusieurs joueurs du secteur étaient susceptibles de partir. Angel Gomes et Pierre-Emile Höjbjerg avaient notamment été associés à des envies de départ vers l’Angleterre.

Dans ce contexte, l’OM avait prévu de renforcer plusieurs postes, dont le milieu de terrain. Mais la priorité donnée à la réduction de la masse salariale a fini par prendre le dessus sur le recrutement, comme le rapporte L’Équipe. Le nom de Tanguy Ndombele avait même été cité.

Aucun renfort malgré les départs

Le cas Quinten Timber symbolise parfaitement cette situation. Arrivé en janvier en provenance de Feyenoord, le Néerlandais avait pourtant réussi à s’imposer rapidement. Mais Crystal Palace a fini par obtenir son transfert pour environ 20 millions d’euros en toute fin de mercato.

Un départ particulièrement surprenant puisque Timber faisait partie des joueurs importants de l’entrejeu. Mais pour les dirigeants marseillais, la vente était devenue nécessaire dans le cadre des contraintes financières imposées par la DNCG. Le club devait réduire sa masse salariale et générer des revenus avant de pouvoir envisager de nouvelles opérations.

Le mercato est terminé, mais le dossier du milieu de terrain reste donc ouvert dans les esprits à Marseille. Genesio avait identifié le besoin. Les finances du club en ont décidé autrement.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot