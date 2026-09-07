RC Lens Mercato : le dossier Raphaël Guerreiro menacé par un gros club européen

Un temps envisagé par le RC Lens cet été, Raphaël Guerreiro serait désormais dans le viseur de l’AS Roma, alors que le Portugais est toujours à la recherche d’un nouveau défi.

Le dossier Raphaël Guerreiro pourrait prendre une nouvelle tournure. Quelques jours après les révélations concernant l’intérêt du RC Lens pour le latéral gauche portugais, un autre club européen de premier plan se serait positionné.

Selon les informations relayées par Ekrem Konur, l’AS Roma envisage actuellement de recruter Raphaël Guerreiro. Le club italien étudierait le profil de l’ancien joueur du Borussia Dortmund et du Bayern Munich, particulièrement apprécié pour sa polyvalence et son expérience au plus haut niveau.

Le RC Lens avait bien pensé à Guerreiro

Cette piste avait également été étudiée par le RC Lens durant le mercato estival. D’après plusieurs sources, dont L’Équipe, les dirigeants lensois avaient envisagé de faire venir l’international portugais, alors libre après son départ du Bayern Munich.

Âgé de 32 ans, Guerreiro représente un profil particulièrement expérimenté. Capable d’évoluer comme latéral gauche mais aussi plus haut sur le terrain ou au milieu, il avait notamment séduit par cette polyvalence. Le joueur compte par ailleurs 65 sélections avec le Portugal et possède un palmarès conséquent, avec notamment l’Euro 2016.

La Roma passe à l’offensive ?

Désormais sans club, Guerreiro pourrait donc rebondir en Serie A. La Roma cherche encore à renforcer certaines zones de son effectif et son nom apparaît parmi les joueurs libres étudiés par le club romain.

Pour le RC Lens, cette nouvelle piste rappelle surtout que le club artésien avait flairé un joli coup sur le marché des joueurs libres. Reste à savoir si les Sang et Or pourraient revenir dans la course si le dossier romain n’aboutissait pas.