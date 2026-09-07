OL Mercato : un départ de dernière minute officialisé

L’OL officialise le départ de Mathys De Carvalho, transféré à Al Diriyah en Arabie saoudite pour 1,1 M€.

L’Olympique Lyonnais a officialisé ce lundi le transfert de Mathys De Carvalho à Al Diriyah, promu cette saison en Saudi Pro League. Le milieu de terrain de 21 ans quitte son club formateur contre une indemnité de 1,1 million d’euros, avec également 10 % sur la plus-value d’un éventuel futur transfert.

Formé à l’Academy de l’OL, De Carvalho avait effectué ses débuts professionnels le 19 septembre 2025 contre Angers. Il aura disputé 22 rencontres toutes compétitions confondues avec l’équipe première avant de poursuivre sa carrière en Arabie saoudite.