OM Mercato : après Paixão, un nouveau transfert tombe à l’eau

Après avoir finalement conservé Igor Paixão, l’OM voit une nouvelle opération espérée tomber à l’eau avec la fermeture de la piste menant à l’Arabie saoudite.

C’est un nouveau rebondissement dans le dossier Derek Cornelius. Après l’échec de son transfert au Rayo Vallecano, le défenseur canadien de l’Olympique de Marseille avait été annoncé dans le viseur d’Al-Ettifaq. Des discussions avaient même été engagées entre le club saoudien et l’OM.

Mais cette piste est finalement tombée à l’eau, alors que le mercato saoudien a fermé ses portes ce dimanche. Selon les informations d’Adrien Pittore, relayées ces dernières heures, Al-Ettifaq a décidé de miser sur le Brésilien Pedro Henrique, en provenance du Red Bull Bragantino. Le club brésilien a officiellement confirmé la vente de son défenseur au club saoudien.

Cornelius toujours à l’OM

Cette décision constitue donc un nouveau coup dur pour Derek Cornelius, dont le départ de Marseille semblait possible ces derniers jours. Le Canadien avait déjà vu son transfert vers le Rayo Vallecano échouer lors du mercato.

Cornelius va donc rester dans l’effectif de l’OM, alors que son avenir sur la Canebière était encore incertain il y a quelques jours. Acheté 4 millions d’euros en 2024, il a d’ailleurs disputé quelques minutes lors de la défaite marseillais dimanche soir face au Paris FC (2-3).