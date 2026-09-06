OM : les supporters en remettent une couche et dézinguent encore McCourt !

Le Virage Sud du Vélodrome a une nouvelle fois laissé éclater sa colère face au spectaculaire virage financier de l’OM en quelques mois.

Le message est particulièrement clair. Ce dimanche soir lors du match entre l’OM et le Paris FC, le Virage Sud du Vélodrome a affiché une banderole visant directement Frank McCourt et la gestion financière de l’Olympique de Marseille.

« 10-04-26 : L’OM est l’un des clubs les plus forts financièrement ! Bilan au 06-09-26 : déficit record, liquidation de l’effectif et incapacité de recruter ! McCourt : menteur ou incompétent ? »

Une formule choc qui fait directement référence au contraste entre les discours tenus au printemps et la situation vécue par l’OM quelques mois plus tard.

Un OM contraint à l’austérité

Sur le plan financier, les inquiétudes des supporters s’appuient sur des chiffres particulièrement lourds. En avril, la DNCG avait confirmé un résultat net négatif de 104,8 millions d’euros pour la saison 2024-2025, soit le plus gros déficit enregistré par l’OM depuis l’arrivée de Frank McCourt.

Cet été, le club a donc été contraint d’opérer une véritable cure d’austérité. Plusieurs cadres ont quitté Marseille et l’OM n’a enregistré aucune recrue durant le mercato estival, une situation rarissime pour le club. Le président Stéphane Richard a reconnu que la situation financière était « catastrophique » à son arrivée et annoncé une baisse de 30 à 35 % de la masse salariale.

La contrainte était également réglementaire : selon Richard, l’OM devait obtenir l’accord de la DNCG avant de recruter et aurait dû vendre « quasiment toute l’équipe » pour pouvoir réellement renforcer son effectif.

McCourt encore obligé de remettre au pot

Paradoxalement, Frank McCourt continue pourtant d’injecter des sommes considérables. Selon L’Équipe, le propriétaire américain a versé environ 120 millions d’euros à l’OM depuis le début de l’année 2026, afin notamment de couvrir les pertes du club.

C’est précisément ce paradoxe qui alimente aujourd’hui la colère d’une partie des supporters : comment un club dont le propriétaire continue d’injecter autant d’argent peut-il se retrouver obligé de vendre massivement et incapable de recruter ?

La réponse tient en partie aux déficits accumulés, à une masse salariale jugée excessive et aux contraintes imposées par la DNCG. Mais pour le Virage Sud, le contraste avec les ambitions affichées quelques mois auparavant pose désormais une question politique et stratégique : quelle est réellement la direction prise par l’OM sous Frank McCourt ?

Après un mercato sans la moindre arrivée, le propriétaire américain et la direction marseillaise savent désormais que la pression populaire ne risque pas de retomber rapidement.