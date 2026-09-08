Conscient des besoins financiers du RC Lens, Robin Risser (21 ans) était prêt à faire ses bagages au mercato contre sa volonté pour l’intérêt du club artésien.

Le RC Lens peut compter sur un gardien particulièrement attaché au club. Robin Risser, devenu l’un des hommes forts du Racing depuis son arrivée de Strasbourg, aurait pourtant pu connaître une tout autre trajectoire cet été.

Risser prêt à partir pour sauver le RC Lens !

Le gardien de 21 ans a en effet été sollicité par plusieurs grands clubs européens. Et alors que Lens devait composer avec ses contraintes économiques, Risser était prêt à faire un énorme sacrifice.Le gardien lensois a expliqué avoir rapidement discuté avec sa direction lorsque les intérêts extérieurs se sont manifestés. Son discours était particulièrement clair : si le RC Lens avait besoin de vendre et que son départ représentait la solution, il était prêt à partir. « Quand il y a eu des intérêts, on a discuté. J’avais été clair avec le club que s’il avait besoin d’argent et que c’était moi le joueur sacrifié, je prendrais mes affaires et je partirais, peut-être à contrecœur », a expliqué Risser.

Une déclaration particulièrement forte pour un joueur qui aurait pu rejoindre un autre grand club européen. Parmi les clubs intéressés figurait notamment le PSG. La Juventus Turin et Aston Villa avaient également scruté la situation du gardien lensois. L’Équipe confirmait récemment l’intérêt de grands clubs européens pour le profil de Risser, devenu l’un des gardiens les plus en vue du championnat français. Le PSG aurait donc pu représenter une destination particulièrement prestigieuse pour le portier mais Risser n’a finalement pas quitté Lens. Et le principal intéressé ne cache pas son soulagement.

« Je suis content que ça n’ait pas été moi »

Malgré sa volonté affichée de se sacrifier pour les finances du club, Robin Risser reconnaît qu’il aurait vécu un départ avec beaucoup d’émotion : « Je suis content que ça n’ait pas été moi, même si je pense que tout le monde aurait aimé garder Mamad Sangaré aussi. » Une phrase qui montre une nouvelle fois l’état d’esprit du gardien. Risser sait que le football français impose parfois des choix difficiles aux clubs, notamment lorsqu’une grosse offre arrive sur la table.

« Il y a des offres, malheureusement, avec la situation du football français, qui ne peuvent pas se refuser », a-t-il ajouté. Le RC Lens a donc réussi à conserver son gardien numéro un et ne doit certainement pas s’en plaindre. Cette histoire renforce encore un peu plus l’image de Risser à Lens. Le gardien avait d’ailleurs écourté ses vacances après la Coupe du monde 2026 afin de reprendre l’entraînement plus tôt et d’être prêt pour le Trophée des champions. Un vrai Ch’ti dans l’âme…