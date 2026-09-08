La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si le FC Nantes ne devrait pas conclure l’arrivée de Gaëtan Poussin, un autre bien connu des supporters pousse en coulisses pour signer chez les Canaris.

Le FC Nantes doit encore régler un dossier important avant la suite de la saison : celui du poste de gardien. Après la blessure d’Alexis Mirbach, le club des bords de l’Erdre cherche une solution capable d’apporter davantage de concurrence à Maxime Dupé.

Carlgren veut revenir au FC Nantes

Plusieurs pistes ont été étudiées ces dernières semaines, dont celle menant à Gaëtan Poussin mais cette opération ne devrait finalement pas aboutir. Un autre candidat pourrait toutefois rapidement revenir dans la course. Selon David Phelippeau, Patrik Carlgren insisterait pour retrouver le FC Nantes. Une possibilité qui pourrait avoir du sens puisque le gardien connaît déjà parfaitement l’environnement nantais.

Le portier suédois était encore dans le groupe des Canaris la saison dernière, en Ligue 1, où il occupait le rôle de doublure. Désormais âgé de 34 ans, Carlgren est sans club et pourrait donc représenter une solution facilement activable pour le FC Nantes. Mais son éventuel retour risque forcément de diviser les supporters.

Un souvenir contrasté chez les supporters du FC Nantes

Patrick Carlgren n’a effectivement pas laissé une impression totalement unanime lors de son passage à Nantes. Certains supporters apprécient son état d’esprit et son comportement au sein du groupe. Le gardien avait également su répondre présent lorsqu’il avait été sollicité. Mais d’autres observateurs restent beaucoup plus prudents concernant ses qualités intrinsèques. La question serait notamment de savoir si Carlgren possède réellement les garanties nécessaires pour concurrencer durablement Maxime Dupé au poste de numéro 1. C’est tout l’enjeu d’un éventuel retour.

Le FC Nantes ne souhaite pas simplement ajouter un gardien supplémentaire à son effectif. Le club cherche surtout à instaurer une véritable concurrence. Dans ce contexte, le profil de Carlgren possède plusieurs arguments. Il connaît le club, le championnat et le vestiaire nantais. Il n’aurait pas besoin d’une longue période d’adaptation pour intégrer le groupe. Son statut de joueur libre facilite également une éventuelle opération. Encore faut-il qu’il fasse l’unanomité au sein-même du FC Nantes…