Alors que l’OL n’écarte pas de prolonger le contrat de Paulo Fonseca, l’entraîneur portugais a déjà donné sa réponse à ses dirigeants.

L’OL veut construire dans la durée avec Paulo Fonseca. Arrivé à Lyon en janvier 2025 dans un contexte particulièrement compliqué, le technicien portugais a réussi à redresser la situation sportive.

Fonseca ne ferme pas la porte à l’OL

Malgré l’élimination en barrage de Ligue des champions contre Fenerbahçe cet été, son travail reste apprécié en interne. Matthieu Louis-Jean l’a encore confirmé lundi. Le directeur sportif de l’OL a clairement affiché la volonté du club de poursuivre avec Fonseca, tout en précisant que les discussions auront lieu « au bon moment ». Du côté de l’entraîneur, aucun bras de fer ne semble se dessiner.

Selon L’Équipe, Paulo Fonseca ne fermerait pas la porte à une prolongation dans le Rhône. Le Portugais se sentirait bien à Lyon et apprécierait notamment la confiance qui lui est accordée ainsi que son rôle auprès des jeunes joueurs. Une tendance plutôt rassurante pour les supporters lyonnais. Mais il ne s’agit pas encore d’un accord. Le contrat actuel court toujours jusqu’en juin 2027 et aucune négociation concrète n’a débuté.

L’OL veut attendre avant de négocier

La direction de l’OL ne souhaite visiblement pas se précipiter. Michaël Gerlinger, le directeur général, a expliqué que la situation sportive et les objectifs du club pèseront forcément dans les futures discussions. « On n’en est pas encore là », a-t-il notamment expliqué au sujet d’un éventuel rendez-vous avec Fonseca. Le dirigeant a également rappelé que la qualification pour la Ligue des champions pourrait avoir une influence importante sur les moyens financiers disponibles. Un élément loin d’être anodin dans un club qui doit continuer à assainir ses finances.

C’est probablement le principal obstacle au moment d’imaginer une prolongation. Le salaire de Paulo Fonseca est considéré comme important pour les finances actuelles de l’OL. Selon plusieurs sources, sa rémunération actuelle serait de plusieurs centaines de milliers d’euros bruts mensuels. Michaël Gerlinger a d’ailleurs préféré manier l’humour lorsqu’il a été interrogé sur les éventuelles exigences du Portugais. « Peut-être qu’il va nous demander juste 1 000 euros par mois », a plaisanté le dirigeant lyonnais. Derrière la boutade, le message est toutefois très clair : l’OL devra trouver un accord financier compatible avec sa nouvelle politique économique. La porte est donc grande ouverte.