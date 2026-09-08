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PSG : après Dembélé et Digne, Luis Enrique pourrait écarter une autre star du vestiaire ! 

Par Bastien Aubert - 8 Sep 2026, 13:40
Achraf Hakimi (PSG)

Achraf Hakimi (27 ans) peine ces derniers mois à retrouver ses sensations et sa justesse au PSG. Luis Enrique pourrait lui donner du repos. 

Le PSG doit-il lever le pied avec Achraf Hakimi ? Considéré par Luis Enrique comme le « meilleur latéral droit du monde » à l’automne 2025, l’international marocain reste l’un des joueurs majeurs de l’effectif parisien. Mais depuis plusieurs mois, son rendement semble moins impressionnant.

Hakimi moins influent au PSG

Après deux blessures en novembre 2025 puis en avril 2026, Hakimi aurait encore besoin de temps et surtout d’enchaîner les rencontres pour retrouver son meilleur niveau.Les dernières prestations du latéral droit témoignent d’une période plus délicate. Hakimi reste extrêmement généreux dans ses efforts et continue de multiplier les courses dans son couloir. Mais sa justesse technique et son influence dans les derniers mètres semblent moins constantes qu’auparavant. 

Ses statistiques sur l’année civile 2026 illustrent également cette baisse de rendement. Le Marocain compte notamment 1 but et 5 passes décisives depuis le début de l’année, tandis que son nombre de ballons touchés par match et son pourcentage de dribbles réussis sont en baisse. Son match contre Monaco, conclu par une défaite du PSG (1-2), a d’ailleurs parfaitement résumé cette période. Hakimi a beaucoup donné, mais ses derniers choix ont parfois manqué de précision.

Luis Enrique pourrait lui offrir du repos

Pour autant, il n’est pas question de parler d’une véritable mise à l’écart. Selon L’Équipe, aucune inquiétude particulière ne serait exprimée en interne concernant Achraf Hakimi. Au contraire, le staff parisien sait que le joueur a besoin d’enchaîner les matchs afin de retrouver progressivement ses sensations et son rendement habituel. Une situation logique après les différents pépins physiques rencontrés ces derniers mois. Luis Enrique pourrait donc privilégier une gestion intelligente de son temps de jeu plutôt que de vouloir absolument l’aligner à chaque rencontre.

C’est précisément là que le technicien espagnol pourrait intervenir. Luis Enrique n’hésite pas à ménager certains de ses cadres lorsqu’il estime qu’une coupure peut leur permettre de revenir plus forts. Ousmane Dembélé en est le dernier exemple. En début de saison, l’entraîneur du PSG a déjà choisi de gérer progressivement le temps de jeu du Ballon d’Or afin de lui permettre de retrouver son meilleur niveau. Hakimi pourrait connaître une gestion similaire dans les prochaines semaines. Le but ne serait évidemment pas de le sanctionner, mais bien de lui offrir des plages de repos pour éviter une accumulation de fatigue et lui permettre de retrouver davantage de fraîcheur. Car malgré cette période moins brillante, le Mrocain reste un élément essentiel du PSG.

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