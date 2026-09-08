Après Steven Nzonzi, Dunkerque a avancé sur l’arrivée d’un certain Mbaye Niang. Une opération qui pourrait offrir un scénario particulièrement savoureux puisque les Maritimes doivent affronter l’ASSE dès samedi.

Le marché des joueurs libres réserve encore quelques surprises en Ligue 2. Après avoir attiré Steven Nzonzi, Dunkerque est désormais proche de boucler l’arrivée de M’Baye Niang. Selon L’Équipe, les discussions entre l’attaquant de 31 ans et le club nordiste sont très avancées. Un accord oral aurait même été trouvé autour d’un contrat d’une saison, avec une année supplémentaire en option. Il reste désormais à finaliser les derniers détails après la visite médicale du joueur.

Niang bientôt de retour en France ?

M’Baye Niang pourrait donc retrouver les pelouses françaises après plusieurs expériences à l’étranger. La saison dernière, l’attaquant évoluait en Turquie avec Gençlerbirliği. Il avait inscrit quatre buts en 26 rencontres de championnat. Son retour en France serait forcément suivi avec attention, compte tenu de son parcours. Passé notamment par l’AC Milan, Montpellier, le Torino, le Stade Rennais, Bordeaux ou encore Auxerre, Niang possède une solide expérience du football français et européen. Mais son arrivée à Dunkerque pourrait surtout avoir une conséquence immédiate pour l’ASSE.

Le calendrier pourrait effectivement offrir un drôle de clin d’œil. Dunkerque doit affronter l’ASSE ce samedi sur sa pelouse. Si l’opération est rapidement finalisée et que les différentes démarches administratives sont bouclées, M’Baye Niang pourrait donc se retrouver face aux Verts très rapidement après son arrivée. Une situation forcément particulière pour l’attaquant sénégalais car l’ASSE connaît déjà très bien son nom.

L’ASSE a déjà tenté Niang…

En 2020, Saint-Étienne avait tenté de recruter M’Baye Niang. Un accord avait même été trouvé avec le Stade Rennais et le joueur avant que l’opération ne tombe finalement à l’eau. Le club stéphanois avait officiellement annoncé son renoncement, évoquant notamment l’intervention de plusieurs agents qui avait empêché la finalisation du transfert. Six ans plus tard, le destin pourrait donc réunir à nouveau les deux parties. Mais cette fois, Niang serait dans le camp adverse.

Pour Dunkerque, l’objectif est clair : ajouter encore de l’expérience à un effectif qui avait déjà attiré Steven Nzonzi cet été. L’arrivée de Niang apporterait également une solution supplémentaire dans le secteur offensif. À 31 ans, l’attaquant connaît parfaitement les exigences du football professionnel et pourrait rapidement devenir l’un des joueurs expérimentés du groupe nordiste. Reste désormais à savoir si tout sera réglé suffisamment vite pour lui permettre de découvrir la Ligue 2 avec Dunkerque face à l’ASSE.