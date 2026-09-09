Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Loïc Perrin, directeur sportif de l’ASSE, a fait le bilan du mercato estival des Verts en expliquant qu’il n’était pas encore terminé avec des départs possibles.

Les Verts ont changé de visage cet été. Après une saison passée qui n’a pas permis à l’ASSE de retrouver la Ligue 1, malgré une montée manquée de peu, la direction stéphanoise a décidé de repartir sur de nouvelles bases.

Perrin laisse encore la porte ouverte

Le recrutement a été particulièrement actif et les premiers résultats donnent déjà raison à la stratégie mise en place. Après cinq journées de Ligue 2, l’ASSE compte en effet cinq victoires et occupe seul la tête du classement avec 15 points.Malgré cette profonde transformation, Loïc Perrin a confirmé que quelques ajustements pouvaient encore intervenir.

« S’il y a encore des départs, ça sera sur des jeunes joueurs, sur des prêts pour gagner du temps de jeu ailleurs mais normalement si on n’a pas de gros pépin, il n’y aura pas d’autres mouvements », a-t-il déclaré sur beIN SPORTS. Le directeur sportif de l’ASSE fixe donc clairement les contours de la fin du mercato. Pas question de bouleverser une nouvelle fois l’effectif. Les éventuels derniers mouvements concerneront principalement des jeunes joueurs qui pourraient avoir besoin de temps de jeu supplémentaire loin de Saint-Étienne.

L’ASSE voulait changer d’énergie

Loïc Perrin est également revenu sur les raisons qui ont poussé l’ASSE à autant modifier son groupe. Après l’échec de la saison précédente, le club avait besoin d’un nouveau souffle. « On avait besoin de régénérer l’effectif. On avait besoin d’une nouvelle énergie », a expliqué le dirigeant. La cellule de recrutement de l’ASSE a donc travaillé durant plusieurs mois afin d’identifier les profils capables de répondre aux besoins de l’équipe. Un travail qui avait commencé très tôt puisque Perrin souligne que le chantier était lancé dès janvier.

Au-delà des qualités purement footballistiques, l’ASSE cherchait également davantage de caractère. C’est l’un des principaux enseignements tirés par la direction après la saison précédente. « On avait du talent, mais il nous manquait cette personnalité sur le terrain », estime Perrin. Les recrues ont donc été choisies avec l’idée d’apporter davantage de force collective et de personnalité au groupe. Un changement qui semble déjà fonctionner puisque les Verts réalisent un début de saison parfait.

Encore quelques prêts avant la fin ?

Loïc Perrin a également tenu à mettre en avant le travail effectué par la cellule de recrutement de l’ASSE. « La cellule de recrutement a fait un travail formidable, un long travail depuis le mois de janvier », a-t-il souligné. L’objectif était de cibler précisément les postes où l’effectif avait besoin d’être renforcé, avant d’aller chercher des joueurs correspondant au nouveau projet. Et plusieurs recrues donnent déjà satisfaction.

L’ASSE semble donc avoir trouvé une nouvelle dynamique, aussi bien dans le jeu que dans l’état d’esprit. Le mercato stéphanois n’est donc pas totalement terminé mais la tendance est claire : sauf mauvaise surprise ou problème de dernière minute, le gros du travail est désormais derrière les dirigeants. Pour le reste, Loïc Perrin semble particulièrement satisfait du groupe construit cet été. Dans le Forez, il n’est pas le seul.