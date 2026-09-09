Luis Enrique devrait opérer un épais turnover pour les débuts du PSG en ligue des Champions contre le Slovan Bratislava (21h).

Le PSG va enfin retrouver la Ligue des champions. À 21h, les Parisiens accueillent le Slovan Bratislava au Parc des Princes pour leur entrée en lice dans la compétition. Un rendez-vous important pour Luis Enrique, qui cherche également à relancer une équipe dont le début de saison reste poussif. Le technicien espagnol a lui-même reconnu que les résultats étaient très mauvais, malgré un contenu qu’il juge plus encourageant.

Zaïre-Emery à la place d’Hakimi ?

Pour cette première européenne, le coach parisien pourrait donc décider de faire tourner. Selon L’Équipe, Warren Zaïre-Emery pourrait être titularisé au poste de latéral droit. Une décision particulièrement intéressante puisque le jeune international français évoluerait alors à la place d’Achraf Hakimi. Le Marocain fait partie des cadres de l’effectif parisien, mais Luis Enrique pourrait choisir de le préserver pour ce premier rendez-vous européen. Zaïre-Emery offrirait ainsi une solution plus défensive et permettrait au staff de gérer le temps de jeu de ses cadres.

Autre changement attendu : Lucas Hernandez pourrait retrouver une place dans l’axe gauche de la défense. Son repositionnement permettrait à Nuno Mendes de retrouver le couloir gauche après sa suspension. Une configuration qui modifierait donc complètement la ligne défensive habituelle du PSG. Le staff parisien dispose d’ailleurs d’un effectif particulièrement riche cette saison, avec plusieurs possibilités de rotation derrière.

Ferran Torres pourrait aussi débuter à droite

La plus grosse surprise pourrait toutefois intervenir devant. Ferran Torres serait pressenti pour occuper le côté droit de l’attaque. Avec Khvicha Kvaratskhelia sur le côté gauche et Ousmane Dembélé en pointe, le PSG disposerait ainsi d’un trio offensif particulièrement mobile, avec le Ballon d’Or capable de se déplacer sur toute la largeur et Torres utilisé dans un rôle plus excentré. Une nouvelle preuve de la volonté de Luis Enrique de multiplier les solutions tactiques.

Ce turnover intervient également après un début de saison compliqué. Le PSG reste notamment sur une défaite contre Monaco et cherche encore la bonne formule pour son nouvel effectif. Le match contre le Slovan arrive donc à point nommé et certaines surprises pourraient bien devenir les principales attractions de la soirée.