RC Lens : les Sang et Or ont réalisé une affaire en or à près de 20 M€ !

Le RC Lens est déjà assuré de toucher un gros pactole grâce à sa participation à la Ligue des champions, mais les Sang et Or peuvent espérer faire grimper très nettement la facture.

Trois ans après sa dernière apparition, le RC Lens retrouve la Ligue des champions avec une perspective sportive, mais aussi financière, particulièrement intéressante. Qualifié grâce à sa deuxième place en Ligue 1 la saison passée, le Racing va disputer les huit journées de la phase de ligue et est déjà assuré de percevoir une importante prime de participation.

18,62 millions d’euros déjà dans les caisses

La présence en phase de ligue garantit au RC Lens 18,62 millions d’euros, comme aux 35 autres clubs engagés à ce stade de la compétition. L’UEFA a prévu 670 millions d’euros de primes de participation, répartis à parts égales entre les 36 équipes.

Et ce n’est que le début. Chaque victoire rapportera 2,1 millions d’euros au Racing, contre 700 000 euros pour un match nul. Un bonus supplémentaire dépendra également du classement final de la phase de ligue.

Un parcours européen qui peut rapporter très gros

Le nouveau format de la Ligue des champions permet également au RC Lens d’espérer augmenter considérablement ses revenus en cas de qualification pour la phase à élimination directe. Les primes prévues sont de 11 millions d’euros pour un huitième de finale, 12,5 millions pour un quart et 15 millions pour une demi-finale.

À cela s’ajoute le fameux « pilier valeur », qui tient notamment compte du marché audiovisuel et du coefficient européen du club. Sur ce point, Lens est moins favorisé que les clubs français disposant d’un historique européen plus important.

Selon les projections publiées autour de cette campagne européenne, le RC Lens pourrait ainsi atteindre entre 50 et 60 millions d’euros de revenus avec un parcours allant jusqu’aux quarts de finale. En cas d’exploit et de victoire finale, le montant pourrait dépasser les 100 millions d’euros.

Un énorme enjeu pour le Racing

Pour Lens, cette campagne européenne représente donc bien plus qu’une parenthèse prestigieuse. Dans un contexte où les revenus liés aux droits TV nationaux restent limités, la Ligue des champions constitue une source de revenus majeure pour le club.

Le Racing débutera sa campagne jeudi sur la pelouse du Slavia Prague, avant de recevoir notamment le Sporting CP et Manchester City à Bollaert. Liverpool attendra également les Sang et Or lors de la dernière journée de la phase de ligue.

Une belle aventure européenne pourrait donc aussi permettre au RC Lens de réaliser une très belle opération financière.