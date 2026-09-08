PSG : un énorme scandale éclate à Paris pour le Ballon d’Or !

Le PSG place neuf joueurs parmi les 30 nommés au Ballon d’Or 2026, mais Désiré Doué et Bradley Barcola manquent à l’appel, malgré une nouvelle saison exceptionnelle à Paris.

Le PSG est une nouvelle fois le club le mieux représenté dans la liste du Ballon d’Or. Neuf joueurs du double champion d’Europe figurent parmi les 30 nommés (sans compter Ferran Torres), un record égalé dans l’histoire du trophée.

Mais cette impressionnante représentation parisienne s’accompagne d’une grosse surprise : Désiré Doué et Bradley Barcola ne sont pas nommés.

Doué absent malgré son 14e rang en 2025

La déception est particulièrement forte pour Désiré Doué. Quatorzième du Ballon d’Or 2025, le jeune attaquant du PSG ne figurera même pas dans le Top 30 cette année.

Le Parisien sort pourtant d’une saison couronnée par une nouvelle Ligue des champions remportée avec le PSG, ainsi qu’un titre de champion de France. Il a également participé au parcours des Bleus lors de la Coupe du monde 2026.

Son manque d’efficacité dans les derniers tours de la Ligue des champions pourrait toutefois expliquer cette absence. Doué n’a plus marqué à partir du quart de finale retour de la compétition.

Barcola encore oublié

Pour Bradley Barcola, la déception est également importante. Déjà absent des 30 nommés en 2025, l’attaquant parisien ne décroche toujours pas sa première nomination au Ballon d’Or.

Comme Doué, il a pourtant remporté la Ligue des champions et la Ligue 1 avec le PSG avant de rejoindre l’équipe de France pour la Coupe du monde. Mais son dernier but en C1 remontait au huitième de finale retour.

Une situation étonnante alors que neuf Parisiens sont présents dans la liste, preuve de la domination du PSG dans cette édition du Ballon d’Or. La cérémonie du Ballon d’Or 2026 se déroulera le 26 octobre à Londres.