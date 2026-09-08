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FRANCE

OM : un ancien Marseillais derrière les barreaux jusqu’en 2027 !

Par William Tertrin - 8 Sep 2026, 16:40
L'ancien joueur de l'OM, Joey Barton

L’ancien milieu de terrain de l’OM Joey Barton restera en détention provisoire jusqu’à son procès, prévu en mars 2027, après un nouveau refus de remise en liberté.

Joey Barton ne sortira pas de prison avant son procès. L’ancien joueur de l’OM, âgé de 44 ans, a vu sa nouvelle demande de remise en liberté sous caution rejetée lundi par la Liverpool Crown Court.

Un procès repoussé à mars 2027

Barton devait initialement être jugé début septembre pour une accusation de coups et blessures graves avec intention visant Kevin Lynch, 51 ans. Les faits présumés se seraient déroulés le 8 mars 2026, à Huyton, près de Liverpool, après une soirée au Huyton and Prescot Golf Club.

L’ancien international anglais nie les faits qui lui sont reprochés. Son procès a finalement été reporté au 8 mars 2027, soit exactement un an après l’agression présumée. Une audience préparatoire est prévue le 11 décembre prochain.

Barton restera donc en détention

Présent lundi par visioconférence depuis la prison de Liverpool, Joey Barton a vu le juge David Potter refuser sa nouvelle demande de caution. Il restera ainsi en détention provisoire jusqu’à son procès.

Selon les médias britanniques, ce calendrier signifie que l’ancien joueur de Manchester City, de Newcastle, des Queens Park Rangers, de Burnley et de l’OM pourrait avoir passé environ douze mois en détention provisoire au moment de comparaître devant le tribunal.

Barton, qui avait porté le maillot marseillais lors de la saison 2012-2013, devra donc patienter jusqu’au printemps 2027 avant que les accusations portées contre lui soient examinées lors de son procès.

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