À LA UNE DU 8 SEP 2026
[18:20]FC Nantes Mercato : le Paris FC a déjà répondu aux Kita pour Nkambadio
[18:00]OM : rien ne va plus après la défaite face au Paris FC, une polémique éclate
[17:40]RC Lens : un ancien Lensois controversé victime d’un incroyable coup de massue
[17:20]FC Nantes Mercato : la piste Obed Nkambadio déjà refroidie
[17:00]PSG : un énorme scandale éclate à Paris pour le Ballon d’Or !
[16:40]OM : un ancien Marseillais derrière les barreaux jusqu’en 2027 !
[16:20]RC Lens : on sait si Todibo va démarrer face au Slavia Prague
[16:00]PSG : Luis Enrique met les pieds dans le plat et lâche une phrase choc avant Bratislava
[15:40]OM : première bonne nouvelle avant le Stade Rennais 
[15:20]Dunkerque – ASSE : un buteur bien connu du RC Lens surgit sur la route des Verts

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : la piste Obed Nkambadio déjà refroidie

Par William Tertrin - 8 Sep 2026, 17:20

Le FC Nantes s’intéresse au marché des gardiens et le nom d’Obed Nkambadio, actuellement au Paris FC, a circulé ce mardi. Mais une information importante vient tempérer cette piste.

Le FC Nantes est annoncé sur la piste Obed Nkambadio, gardien du Paris FC, dans le cadre de sa recherche d’un joker médical au poste de gardien. Une information révélée ce mardi et qui a rapidement suscité des réactions sur les réseaux sociaux.

Nkambadio, qui appartient toujours au Paris FC, connaît toutefois une situation particulière. Après avoir été titulaire en Ligue 1 la saison passée, le gardien français est désormais derrière Kevin Trapp dans la hiérarchie parisienne. Il n’a ainsi pas encore disputé la moindre minute cette saison.

Une piste démentie

Interrogé directement sur cette rumeur par un internaute, David Phelippeau, journaliste de Ouest-France spécialiste du FC Nantes, s’est montré catégorique : « Non, pas à ma connaissance ».

Une réponse qui vient donc sérieusement refroidir l’idée d’un intérêt concret du FC Nantes pour Obed Nkambadio. À ce stade, il convient donc de parler d’une piste évoquée, mais qui n’est pas confirmée côté nantais. La piste la plus chaude mène plutôt à Patrik Carlgren.

Le gardien de 23 ans reste néanmoins un profil particulièrement intéressant. Formé en Île-de-France et arrivé au Paris FC en 2019, Nkambadio s’est imposé comme un gardien de référence du club parisien avant de perdre sa place après l’arrivée de Kevin Trapp. Il avait notamment réalisé une prestation remarquée contre le PSG en Coupe de France en janvier 2026.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot