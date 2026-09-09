Pronostic Slavia Prague – RC Lens : retour gagnant en C1 pour les Sang et Or ?

Voici l’analyse complète de match de la première journée de phase de ligue de Ligue des Champions entre le Slavia Prague et le RC Lens, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Trois ans après sa dernière participation, le RC Lens fait son retour en Ligue des Champions avec un déplacement, ce jeudi (21h), sur la pelouse du Slavia Prague. Sur une série de deux défaites consécutives en Ligue 1, les hommes de Dino Toppmöller tenteront de profiter de ce rendez-vous européen pour se relancer et réussir leur entrée en lice dans la compétition.

Ligue des Champions – Slavia Prague – RC Lens

Jeudi 10 septembre 2026 · 21h · Fortuna Arena

Slavia Prague : un adversaire redoutable à domicile

Le Slavia Prague n’est certainement pas l’adversaire le plus prestigieux que le RC Lens affrontera lors de cette phase de ligue, mais les Sang et Or auraient tort de prendre ce déplacement à la légère. Double champion de République tchèque en titre, le club de Prague réalise encore un excellent début de saison sur la scène nationale.

Après sept journées de championnat, les hommes de Jindřich Trpišovský sont toujours invaincus avec cinq victoires et deux matchs nuls. Ils restent surtout sur deux démonstrations consécutives : une victoire dans le derby sur la pelouse du Sparta Prague (0-3), suivie d’un large succès à domicile contre Brno (4-0). Avec déjà 21 buts inscrits, le Slavia possède également la meilleure attaque du championnat tchèque.

Habitué des compétitions européennes, le Slavia dispute cette saison une phase de groupes ou de ligue UEFA pour la dixième année consécutive. Sa dernière campagne de Ligue des Champions s’est toutefois révélée beaucoup plus compliquée. La saison passée, les Tchèques n’avaient remporté aucune de leurs huit rencontres et avaient terminé à la 34e place avec trois matchs nuls et cinq défaites.

Le club pragois possède malgré tout de sérieux arguments, notamment lorsqu’il évolue devant son public. Le Slavia n’a perdu qu’un seul de ses 51 derniers matchs de championnat à l’Eden Arena, sur tapis vert, et reste également sur trois victoires consécutives à domicile contre des clubs français en Coupe d’Europe.

Offensivement, plusieurs joueurs peuvent poser des problèmes à la défense lensoise. Mojmír Chytil et Wiktor Nowak ont notamment déjà inscrit quatre buts chacun en championnat. Tomáš Chorý, auteur de 17 buts la saison passée, vient quant à lui de signer un doublé contre Brno pour son retour dans le onze de départ.

RC Lens : retrouver le goût de la victoire

Le RC Lens retrouve la Ligue des Champions trois ans après sa dernière apparition dans la compétition. Lors de l’édition 2023-2024, les Sang et Or avaient terminé troisièmes de leur groupe derrière Arsenal et le PSV Eindhoven, mais devant le Séville FC, avec notamment une victoire restée dans les mémoires face aux Gunners à Bollaert (2-1).

Depuis, le Racing a franchi un nouveau cap. Deuxième de Ligue 1 et vainqueur de la première Coupe de France de son histoire la saison dernière, Lens a parfaitement lancé son nouvel exercice en remportant le Trophée des Champions contre le PSG (1-0), avant d’écraser Auxerre lors de la première journée de championnat (5-2).

La dynamique s’est cependant brutalement inversée. Battus à Strasbourg (2-1), les hommes de Dino Toppmöller ont enchaîné avec une nouvelle défaite surprise samedi dernier à Bollaert contre Lorient (0-1). Dominateurs mais trop peu dangereux dans les derniers mètres, les Lensois ont manqué d’efficacité et restent donc sur deux revers consécutifs avant de retrouver la scène européenne.

Les Sang et Or possèdent tout de même suffisamment de qualités pour inquiéter le Slavia. Florian Thauvin a notamment démarré la saison en grande forme avec quatre buts et une passe décisive lors de ses premières rencontres toutes compétitions confondues. Le mercato estival a également permis à Lens de renforcer son effectif avec des joueurs comme Thorgan Hazard, Michael Cuisance, Przemysław Skóraś ou encore Jean-Clair Todibo.

Un chiffre devra toutefois être effacé : Lens n’a remporté aucun de ses 16 derniers déplacements européens. Le dernier succès lensois loin de Bollaert sur la scène continentale remonte à septembre 2005 contre le Groclin Grodzisk Wielkopolski en Coupe UEFA. Pour réussir son retour en C1, le Racing devra donc mettre fin à une série vieille de plus de vingt ans.

Les confrontations entre les deux équipes

Il faut remonter très loin pour retrouver les deux seules confrontations entre le Slavia Prague et le RC Lens. Les deux formations s’étaient affrontées lors du troisième tour de la Coupe UEFA 1995-1996.

Après un match nul et vierge à Prague (0-0), le Slavia avait créé la surprise en venant s’imposer à Lens après prolongation (0-1), éliminant ainsi les Sang et Or sur l’ensemble des deux rencontres.

Plus de trente ans plus tard, les deux clubs se retrouvent donc sur la plus prestigieuse des scènes européennes. À noter que ces deux rencontres restent également les seules disputées par Lens contre un club tchèque dans son histoire européenne.

Les compos probables

La compo probable du Slavia Prague : Markovic – Vicek, Zima, Konecny, Chaloupek – Nowak, Sadilek, Provod – Ayaosi, Chory, Sturm.

Absents : Holes (problème de santé), Jurasek, Ogbu, Suleiman (blessés).

La compo probable du RC Lens : Risser – Antonio, Ganiou, Udol – Aguilar, Bulatovic, Cuisance, Skoras – Thauvin, Ivanovic – Sima.

Absents : Abdulhamid, Baidoo, Nawrocki, Titraoui (blessés), Chavez, Gradit (reprise).

Incertains : Udol (blessé), Todibo (reprise).

Les joueurs à suivre

Florian Thauvin (RC Lens) : le capitaine lensois sera forcément l’un des joueurs les plus attendus pour le retour des Sang et Or en Ligue des Champions. Auteur d’un excellent début de saison avec déjà quatre buts et une passe décisive toutes compétitions confondues, l’ancien Marseillais reste la principale arme offensive du Racing. Sa qualité technique et son expérience européenne pourraient s’avérer particulièrement importantes dans un déplacement qui s’annonce délicat.

Tomáš Chorý (Slavia Prague) : longtemps freiné par une blessure en ce début de saison, l’attaquant tchèque semble retrouver ses sensations au meilleur moment. Auteur de 17 buts en championnat la saison dernière, Chorý a fêté son retour dans le onze de départ en inscrivant un doublé lors de la victoire contre Brno (4-0). Son gabarit et sa présence dans la surface devraient constituer une menace permanente pour la défense lensoise.

Les tendances de cotes : une rencontre très indécise

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire Slavia Prague (1) ≈ 2,65 ≈ 36 % Léger outsider Match nul (X) ≈ 2,95 ≈ 24 % Scénario crédible Victoire RC Lens (2) ≈ 2,60 ≈ 40 % Lens très léger favori

Contrairement à certaines affiches de cette première journée de Ligue des Champions, les bookmakers peinent à dégager un véritable favori. Lens dispose d’un très léger avantage avec environ 40 % de chances de victoire, contre 36 % pour le Slavia Prague et 24 % pour le match nul.

L’écart minime entre les cotes s’explique assez facilement. Sur le papier, Lens possède probablement davantage de qualités individuelles et sort d’une saison remarquable en France. Mais les Sang et Or restent sur deux défaites consécutives en Ligue 1 et n’ont plus remporté le moindre déplacement européen depuis 2005.

À l’inverse, le Slavia arrive en pleine confiance. Toujours invaincus en championnat, les Tchèques viennent d’inscrire sept buts sans en encaisser lors de leurs deux dernières rencontres face au Sparta Prague (0-3) et Brno (4-0). Leur excellente dynamique à domicile rend donc cette première journée particulièrement difficile à pronostiquer.

Nos pronostics pour Slavia Prague – RC Lens

Les deux équipes marquent : plutôt que de choisir un vainqueur dans une affiche aussi équilibrée, le marché des buts paraît intéressant. Le Slavia a déjà inscrit 21 buts en sept journées de championnat et vient d’en passer sept lors de ses deux dernières sorties. Lens possède de son côté suffisamment de talent offensif avec Thauvin, Sima, Hazard ou encore Ivanović pour trouver la faille. Les Sang et Or ont d’ailleurs marqué lors de 15 de leurs 18 matchs disputés en phase de groupes de Ligue des Champions.

: plutôt que de choisir un vainqueur dans une affiche aussi équilibrée, le marché des buts paraît intéressant. Le Slavia a déjà inscrit 21 buts en sept journées de championnat et vient d’en passer sept lors de ses deux dernières sorties. Lens possède de son côté suffisamment de talent offensif avec Thauvin, Sima, Hazard ou encore Ivanović pour trouver la faille. Les Sang et Or ont d’ailleurs marqué lors de 15 de leurs 18 matchs disputés en phase de groupes de Ligue des Champions. Plus de 2,5 buts dans le match : les deux formations disposent de davantage de certitudes offensives que défensives. Le Slavia tourne à trois buts inscrits par rencontre en championnat depuis le début de la saison, tandis que les trois premiers matchs de Ligue 1 de Lens ont produit onze buts au total. Pour leur retour en C1, les Sang et Or pourraient être entraînés dans une rencontre ouverte.

: les deux formations disposent de davantage de certitudes offensives que défensives. Le Slavia tourne à trois buts inscrits par rencontre en championnat depuis le début de la saison, tandis que les trois premiers matchs de Ligue 1 de Lens ont produit onze buts au total. Pour leur retour en C1, les Sang et Or pourraient être entraînés dans une rencontre ouverte. Florian Thauvin buteur ou passeur décisif : en cas de but lensois, il paraît difficile de ne pas imaginer le capitaine sang et or impliqué. Déjà décisif à cinq reprises depuis le début de la saison, Thauvin occupe une place centrale dans le système offensif de Dino Toppmöller. Son expérience et sa qualité sur les coups de pied arrêtés pourraient également faire la différence dans une rencontre où Lens n’aura probablement pas une multitude d’occasions.

Score possible

Slavia Prague 2-2 RC Lens : difficile de dégager un favori entre deux équipes qui arrivent dans des dynamiques totalement opposées. Le Slavia est invaincu cette saison et vient d’enchaîner deux larges succès, tandis que Lens reste sur deux défaites consécutives en Ligue 1. Les Sang et Or possèdent néanmoins davantage de qualités individuelles et ont déjà montré cette saison, notamment contre le PSG et Auxerre, qu’ils pouvaient élever considérablement leur niveau. Dans une Eden Arena où le Slavia est particulièrement difficile à manœuvrer, un partage des points constituerait finalement une entrée en matière plutôt correcte pour le Racing.