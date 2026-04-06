Pronostic FC Barcelone – Atlético Madrid : le Barça peut-il écraser l’Atlético dès l’aller ?

Voici l’analyse complète du quart de finale aller de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Quart de finale 100% espagnol en Ligue des Champions ! Après avoir éliminé respectivement Newcastle et Tottenham lors des huitièmes de finale, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid s’affrontent pour une place en demi-finale de la plus belle des compétitions européenes. Le match aller se jouera ce mercredi (21h) au Camp Nou.

Ligue des Champions – FC Barcelone vs Atlético Madrid

Mercredi 8 avril 2026 · 21h · Camp Nou

FC Barcelone : prendre l’avantage d’entrée

Sur une série de huit matchs d’affilés sans défaite toutes compétitions confondues, le Barça aborde cette rencontre avec confiance. À domicile, les Catalans chercheront à imposer leur style technique et à contrôler le rythme du match dès l’entame.

L’objectif est clair : prendre le dessus rapidement pour se mettre dans les meilleures conditions avant le match retour à Madrid. Les Blaugrana devront combiner possession et intensité, tout en restant vigilants face aux contre-attaques madrilènes.

Atlético Madrid : solidité et opportunisme

L’Atlético Madrid, habitué aux duels tactiques, s’appuiera sur sa défense compacte et sa discipline pour contenir le Barça. Diego Simeone sait que la clé sera d’éviter de concéder tôt, tout en exploitant les transitions rapides pour créer le danger.

Les Colchoneros devront se montrer réalistes et efficaces dans le dernier geste, car le moindre but encaissé pourrait compliquer la double confrontation. L’expérience et la rigueur seront déterminantes pour tenter de repartir avec un résultat favorable.

Les confrontations récentes

Historiquement, les duels entre Barcelone et Atlético sont souvent serrés, avec une alternance de victoires et de matchs nuls. Les confrontations en phases finales européennes ont généralement été décidées par de petits détails, et ce quart de finale ne devrait pas déroger à la règle.

Sur les 10 dernières confrontations :

FC Barcelone : 7 victoires

Atlético Madrid : 2 victoires

Match nul : 1

Les compos probables

La compo probable du FC Barcelone : J. Garcia – E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo – Bernal, Pedri – Yamal, Lopez, Rashford – Lewandowski.

Absents : Christensen, Raphinha (blessé).

Incertains : De Jong, Koundé, Baldé (blessés).

La compo probable de l’Atlético Madrid : Oblak – Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke, Cardoso, Lookman – Griezmann, Alvarez.

Absent : A venir.

Incertains : Pubill, Barrios, Mendoza (blessés).

Les joueurs à suivre

Robert Lewandowski (FC Barcelone) : L’attaquant polonais est l’élément clé de l’attaque barcelonaise. Sa capacité à se créer des occasions dans la surface, sa finition clinique et son sens du placement en font une menace constante pour la défense madrilène.

Antoine Griezmann (Atlético Madrid) : L’attaquant français reste le principal atout offensif de l’Atlético. Rapide, technique et capable de marquer dans toutes les positions, il sera crucial pour surprendre le Barça et profiter des transitions rapides.

Les tendances de cotes : Barça favori à domicile

Issue Cote Probabilité implicite Tendance Victoire FC Barcelone (1) 1,48 ~68 % Favori à domicile Match nul (X) 4,70 ~21 % Peu probable mais possible Victoire Atlético Madrid (2) 5,00 ~20 % Outsider, risque élevé

Ces cotes confirment que le Barça est largement favori pour ce match aller au Camp Nou, tandis que l’Atlético est clairement l’outsider.

Notre pronostic pour FC Barcelone – Atlético Madrid (match aller)

Victoire du FC Barcelone et les deux équipe qui marquent : Le Barça devrait dominer ce match, mais l’Atlético peut profiter de contre-attaques et inscrire au moins un but.

: Le Barça devrait dominer ce match, mais l’Atlético peut profiter de contre-attaques et inscrire au moins un but. Plus de 2,5 buts : Le match pourrait rester ouvert, avec des occasions des deux côtés surtout si le Barça accélère dès le début.

Scores possibles