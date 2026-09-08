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FRANCE

OL : un Lyonnais a été contacté par les Verts !

Par William Tertrin - 8 Sep 2026, 21:30

Khalis Merah, jeune talent de l’OL, aurait été contacté par les Verts algériens : une actualité qui fait forcément résonner une certaine couleur dans la région lyonnaise.

Le vert pourrait bientôt prendre une nouvelle place dans la carrière de Khalis Merah. Le jeune milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, né en 2007, aurait été approché par les responsables de la sélection algérienne, Brahim Hemdani et Antar Yahia, avec l’objectif de le convaincre de rejoindre les Fennecs.

Les Verts algériens veulent Merah

Khalis Merah est déjà international français chez les jeunes, mais son profil intéresse également l’Algérie. Le Lyonnais, qui évolue avec l’OL depuis ses jeunes années, est considéré comme l’un des talents à suivre de sa génération.

Cette approche donne donc une nouvelle dimension à son avenir international. L’Algérie, surnommée les Verts, chercherait ainsi à avancer sur le dossier du jeune Lyonnais et à le convaincre de porter prochainement le maillot algérien.

Du vert… mais pas celui de Saint-Étienne

Et forcément, dans le Rhône, le mot « Verts » possède une résonance toute particulière. Pour les supporters de l’ASSE, il désigne habituellement le club de Saint-Étienne, grand rival historique de l’OL.

Cette fois, il ne s’agit évidemment pas des Verts stéphanois, mais bien de ceux de la sélection algérienne. Un joli clin d’œil pour une actualité concernant un joueur de l’OL : Khalis Merah pourrait donc choisir les Verts… mais ceux de l’Algérie.

Reste désormais à savoir si le jeune Lyonnais répondra favorablement aux sollicitations algériennes. Une chose est certaine : le vert pourrait bientôt être au cœur de l’avenir international de Khalis Merah.

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