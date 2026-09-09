PSG Mercato : après Ferran Torres, Luis Enrique a tenté un autre numéro 9 espagnol !

Le PSG aurait tenté de recruter Sergio Camello (Rayo Vallecano) dans les dernières heures du mercato estival et pourrait revenir à la charge cet hiver.

Cet été, le Paris Saint-Germain a enregistré cinq arrivées (Alessandro Longoni, Maghnes Akliouche, Lucas Digne, Ferran Torres et Mika Godts). Mais en fin de mercato, les dirigeants parisiens auraient souhaité attirer un renfort offensif supplémentaire afin de compenser les départs de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye. Le double champion d’Europe en titre aurait toutefois essuyé plusieurs refus et n’est finalement pas parvenu à boucler une sixième recrue.

Le PSG a tenté Sergio Camello

Ce mercredi, un peu plus d’une semaine après la fermeture du mercato estival, le compte X @PSGInside_Actu nous apprend que le PSG aurait tenté de recruter Sergio Camello, l’attaquant du Rayo Vallecano, dans les dernières heures du marché des transferts. Un profil qui aurait été proposé par Luis Enrique à Luis Campos.

Formé à l’Atlético de Madrid et passé par Mirandés avant de rejoindre le Rayo Vallecano, Sergio Camello évolue dans le club madrilène depuis 2022. La saison dernière, l’attaquant espagnol de 25 ans a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en 39 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Une piste reportée à cet hiver ?

Mais le club de la capitale se serait heurté au refus du Rayo Vallecano, qui n’aurait pas eu suffisamment de temps pour trouver un remplaçant à son attaquant en cas de départ. Le suiveur du PSG précise toutefois que les dirigeants parisiens pourraient revenir à la charge lors du prochain mercato hivernal pour Sergio Camello.