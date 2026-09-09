Lamine Yamal, star du FC Barcelone âgée de 19 ans, multiplie les clins d’oeil au PSG ces derniers jours.

Lamine Yamal semble particulièrement inspiré par le Paris Saint-Germain ces derniers jours. La semaine dernière, Lamine Yamal était de passage à Paris avec sa compagne Inès Garcia.

Yamal à Paris avec Inès Garcia

À cette occasion, le jeune attaquant du FC Barcelone a publié une story sur les réseaux sociaux dans laquelle il écoutait « Afro Part 3 », un morceau fortement associé à l’ambiance du PSG. Un simple détail, évidemment, mais qui a rapidement été remarqué par les supporters parisiens. Sur les réseaux sociaux, certains n’ont pas manqué de relever cette proximité inattendue avec l’univers du club français. Mais Lamine Yamal a remis le PSG au centre de l’attention quelques jours plus tard.

Mardi, en conférence de presse avant le choc entre le FC Barcelone pour affronter Feyenoord en Ligue des champions, le jeune crack a évoqué le club parisien pour parler de l’importance du pressing. Et son message est particulièrement clair. « Il suffit de regarder les équipes qui ont remporté des titres récemment, comme le PSG. Au PSG, tout le monde presse. Nous essayons tous de presser au Barça. Si vous ne courez pas, toutes les équipes vous battront. Pour l’équipe, si nous voulons gagner, nous devons courir. Si vous ne courez pas, vous perdrez », a-t-il analysé. Une véritable référence au fonctionnement du PSG, que Yamal considère visiblement comme un exemple intéressant.

Le PSG inspire Yamal

Derrière ce clin d’œil, le joueur de 19 ans met surtout en avant une qualité collective qui lui semble essentielle : l’intensité. Le PSG est ainsi cité comme un exemple récent d’équipe ayant réussi à remporter des titres grâce notamment à un pressing collectif et à une forte implication de l’ensemble de ses joueurs. Un modèle que le FC Barcelone souhaite également appliquer. Pour Yamal, les individualités ne peuvent pas suffire lorsqu’une équipe veut aller chercher les plus grands trophées. Tout le monde doit participer aux efforts.

Évidemment, ces différentes références ne signifient absolument pas que Lamine Yamal souhaite rejoindre le PSG. Le jeune attaquant est l’un des visages du projet du FC Barcelone et ses déclarations concernent avant tout les principes de jeu des deux équipes. Mais pour les supporters parisiens, voir l’une des plus grandes stars du football mondial multiplier les références au PSG reste forcément amusant.