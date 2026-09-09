Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

L’OL continue de renforcer sa réserve en toute discrétion. Après Ismaël Jabateh, le club rhodanien vient d’officialiser l’arrivée d’Amayo Seyo, un imposant défenseur central de la génération 2008.

L’OL prépare déjà l’avenir. Alors que la réserve lyonnaise évolue désormais en National 2, le club cherche à construire un groupe capable de se maintenir à ce niveau. Et après avoir renforcé son secteur défensif avec Ismaël Jabateh, les dirigeants lyonnais viennent d’enregistrer une nouvelle arrivée. Cette fois, c’est Amayo Seyo qui s’est engagé avec les Rhodaniens.

Amayo Seyo signe pour deux ans

Le défenseur central, né en 2008, a signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique Lyonnais. Une opération réalisée dans une certaine discrétion, puisque le club l’a officialisée mardi sans grande mise en scène. Mais son profil a de quoi attirer l’attention. Amayo Seyo mesure en effet 1m94. Un gabarit impressionnant pour un joueur encore âgé de seulement 18 ans. Le jeune défenseur a effectué une partie de sa formation à l’académie Ivoire FC, avant de poursuivre son parcours et de se rapprocher progressivement de l’OL. Il connaît d’ailleurs déjà le Rhône.

Amayo Seyo avait effectué des essais à Lyon à la fin de la saison dernière. Le club a donc eu l’occasion d’observer directement ses qualités avant de décider de lui proposer un contrat. Cet été, le défenseur a également participé à la préparation de la réserve lyonnaise. Il était notamment présent lors du match amical contre Rumilly-Vallières, conclu sur un score de 2-2. Il a également participé à la rencontre face à Dijon, elle aussi terminée sur un nul 2-2. Des apparitions qui lui ont permis de poursuivre son intégration avant de franchir officiellement le cap.

Une nouvelle concurrence en défense

Avec cette signature, Amayo Seyo vient renforcer un secteur où la concurrence s’annonce intéressante. Le défenseur devra notamment se faire une place aux côtés de Melvyn Otobo. Il devra également composer avec le retour de Noham Kamara lorsque ce dernier sera amené à redescendre de l’effectif professionnel. L’OL dispose donc de plusieurs solutions dans l’axe. Pour Gueïda Fofana, qui dispose d’un groupe particulièrement fourni avec près de 35 joueurs sous ses ordres, cette profondeur peut être précieuse au fil de la saison. L’objectif reste clair : permettre à la réserve de progresser et surtout d’assurer son maintien en National 2.

Amayo Seyo et Ismaël Jabateh n’ont toutefois pas encore disputé leur première rencontre officielle avec la réserve. L’OL reste en effet à la recherche de sa première victoire en championnat. Après deux premières journées conclues par deux matchs nuls 0-0, les Lyonnais doivent désormais passer à la vitesse supérieure. Le prochain rendez-vous sera particulièrement intéressant. La réserve de l’OL recevra Thonon Évian le samedi 19 septembre à 18 heures. Une rencontre qui pourrait permettre à Gueïda Fofana de lancer Amayo Seyo dans le grand bain.