Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Junior Kadile (23 ans), récemment recruté par le RC Lens, s’est rendu à l’ambassade de la République Démocratique du Congo de Bruxelles.

Le RC Lens tient peut-être déjà un futur international dans ses rangs. Arrivé récemment chez les Sang et Or, Junior Kadile a franchi une étape importante dans sa volonté de représenter la République démocratique du Congo.

Kadile prépare son avenir avec les Léopards

Le joueur de 23 ans s’est en effet rendu à l’ambassade de la RDC à Bruxelles pour effectuer les démarches administratives nécessaires.Junior Kadile n’était pas seul lors de cette visite. Le jeune joueur était accompagné de Dodo Landu, Team-manager de l’équipe nationale congolaise. Cette présence montre l’intérêt porté au joueur par la sélection de la RDC, alors que Kadile doit désormais finaliser les démarches qui pourraient lui permettre de porter prochainement le maillot des Léopards. L’objectif est clair : rendre sa situation administrative compatible avec une éventuelle convocation internationale.

Une première opportunité pourrait rapidement se présenter. La République démocratique du Congo doit prochainement disputer deux rencontres amicales en Afrique du Sud. Junior Kadile pourrait donc potentiellement faire partie du groupe convoqué pour ces deux rendez-vous. Pour le joueur du RC Lens, ce serait une étape particulièrement importante dans sa jeune carrière. Découvrir une sélection nationale permettrait également à Kadile de franchir un nouveau cap et de se rapprocher encore un peu plus du haut niveau international.

Une nouvelle recrue à suivre au RC Lens

Pour le RC Lens, cette situation est forcément intéressante. Le club artésien vient récemment de recruter Junior Kadile et pourrait donc voir l’un de ses nouveaux joueurs accéder rapidement à la scène internationale. Même si une convocation n’est pas encore officiellement acquise, les démarches effectuées à Bruxelles constituent un signal très positif concernant son avenir avec la RDC.

Kadile doit désormais poursuivre son adaptation à Lens et gagner progressivement sa place dans le projet de Dino Toppmöller. Mais son évolution sera forcément suivie avec attention. Entre son arrivée dans l’Artois et cette démarche auprès des autorités congolaises, les prochaines semaines pourraient être importantes pour le jeune joueur. Le RC Lens pourrait ainsi compter prochainement un nouveau joueur international dans son effectif.