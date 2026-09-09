Si certains joueurs de l’OM ne semblent pas encore au niveau physique escompté cette saison, ce serait en partie à cause du mercato estival.

Le début de saison de l’OM ne se résume pas aux résultats. Après trois journées de Ligue 1, l’état de forme de plusieurs joueurs interpelle également le staff marseillais.

Un effectif loin d’être au même niveau à l’OM

Face au Paris FC (2-3), les limites physiques des Olympiens auraient notamment été visibles en fin de rencontre.Amine Gouiri l’a lui-même reconnu : tous les joueurs de l’OM ne se trouvent pas encore au même niveau physique. Une situation que Bruno Genesio a également constatée. L’entraîneur marseillais doit composer avec plusieurs joueurs qui reviennent de blessure ou qui manquent encore de rythme.

« Ça s’est senti aussi en fin de rencontre », a notamment constaté Genesio après la défaite face au Paris FC. Pour le technicien, l’objectif est désormais de faire progresser progressivement son groupe sans prendre le risque de provoquer de nouvelles blessures. Une équation forcément délicate alors que le calendrier commence à s’accélérer.

Le mercato a perturbé la préparation de l’OM

Pour Arnaud Chabert, cette situation s’explique en partie par les conditions particulières dans lesquelles l’effectif a préparé cette saison. Dans La Provence, le préparateur physique estime que le mercato estival et la gestion individualisée des joueurs ont largement perturbé la préparation collective. La préparation aurait ainsi été « tronquée et individualisée ».

Autrement dit, tous les joueurs n’ont pas pu suivre le même programme au même moment. Les arrivées tardives de certaines joueurs, combinées aux retours de blessure, ont obligé le staff de l’OM à adapter le travail en fonction de chaque situation. Une méthode nécessaire pour protéger les organismes, mais qui peut également avoir des conséquences sur le niveau physique collectif.

Trois semaines à un mois pour rattraper le retard ?

Le constat dressé par Arnaud Chabert n’est pas forcément alarmiste à court terme. Selon le préparateur physique, il faudrait encore compter entre trois semaines et un mois pour permettre à certains joueurs de combler leur retard. Bruno Genesio devra donc trouver le bon équilibre. Faire progresser ses joueurs suffisamment rapidement pour retrouver davantage d’intensité, tout en évitant de multiplier les blessures. Un véritable casse-tête pour le staff marseillais car si les joueurs retrouvent progressivement leur meilleur niveau physique, les difficultés actuelles pourraient finir par disparaître. Mais le temps presse déjà.

Les chiffres viennent également alimenter les inquiétudes. Depuis le début de la saison, l’OM serait l’équipe de Ligue 1 qui court le moins en moyenne par rencontre, avec environ 100 kilomètres parcourus par match. Les Marseillais sont également derniers au classement concernant le nombre de sprints, avec seulement 88 en moyenne par rencontre. Des statistiques qui illustrent les difficultés actuelles de l’équipe dans les phases nécessitant beaucoup d’intensité. Et forcément, ces données prennent une autre dimension lorsqu’elles sont mises en parallèle avec les problèmes de rythme évoqués par les joueurs et le staff. Arnaud Chabert ne souhaite toutefois pas tirer de conclusions définitives après seulement quelques journées. Mais le préparateur physique sait aussi que la situation devra évoluer rapidement. Son avertissement est particulièrement clair : « Si dans trois, quatre matches, on a de nouveau ce débat, il faudra vraiment s’inquiéter. » Le message est donc passé.