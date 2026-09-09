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FC Nantes : le meilleur buteur de L1 envoyé chez les Canaris ! 

Par Bastien Aubert - 9 Sep 2026, 12:40
Thomas Robinet (FC Nantes)

Héros de la première victoire du FC Nantes contre Nancy (1-0, Thomas Robinet (30 ans) a un profil similaire à celui d’Esteban Lepaul (Stade Rennais, 26 ans), meilleur buteur de la saison écoulée en Ligue 1.

Le FC Nantes tient peut-être enfin son véritable numéro 9. Arrivé en provenance de Dunkerque dans les dernières heures du mercato, Thomas Robinet a rapidement montré pourquoi les Canaris avaient décidé de miser sur lui. 

Robinet déjà comparé à Lepaul

À 30 ans, l’attaquant sortait d’une saison particulièrement prolifique avec 19 buts en 36 matches toutes compétitions confondues et il n’a pas tardé à se mettre les supporters dans la poche.Lors de la victoire du FC Nantes contre Nancy, Robinet a été l’un des grands artisans du premier succès de la saison. L’attaquant a notamment provoqué l’expulsion d’un défenseur nancéien avant de participer directement à l’action qui a permis aux Canaris de faire la différence. Une prestation qui n’est pas passée inaperçue auprès de Simon Jarno, spécialiste du FC Nantes.

Le spécialiste du FC Nantes estime que le parcours de Robinet rappelle celui d’Estéban Lepaul. « Son parcours me fait penser à Esteban Lepaul. Je pense que les supporters vont s’identifier à lui », a-t-il expliqué sur TéléNantes. Une comparaison forcément flatteuse car Lepaul vient de connaître une véritable explosion au plus haut niveau.

Lepaul, une référence désormais en Ligue 1

Estéban Lepaul a terminé la saison dernière avec 21 buts en championnat sous les couleurs du Stade Rennais. Son efficacité a rapidement fait de lui l’un des attaquants français les plus en vue de l’exercice. Robinet n’en est évidemment pas encore là mais les similitudes sont intéressantes. Les deux joueurs ont connu des parcours loin des projecteurs avant de s’imposer progressivement comme des attaquants capables de faire la différence. Robinet possède surtout une solide expérience de la Ligue 2 et sort d’une saison très productive avec Dunkerque.

Pour le FC Nantes, l’idée est donc claire : miser sur un joueur capable de peser immédiatement. Ce qui plaît également dans le profil de Robinet, c’est son style de jeu. L’ancien Dunkerquois n’est pas seulement un finisseur. Il peut jouer en remise, se battre avec les défenseurs, dévier des ballons et participer au travail collectif. Un profil de numéro 9 à l’ancienne, capable de faire jouer ses partenaires tout en se montrant dangereux dans la surface. C’est précisément ce qui pourrait lui permettre de rapidement devenir un joueur apprécié à la Beaujoire. Et après un début de saison compliqué, le FC Nantes avait besoin de caractère.

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