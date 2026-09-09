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LOSC : dégoûté par Mbappé et inquiet pour Bentaleb, Lille regrette déjà Bouaddi 

Par Bastien Aubert - 9 Sep 2026, 11:40
Ayyoub Bouaddi (City)

La cruelle défaite du LOSC contre le Betis mardi (2-3) en ouverture de la Ligue des Champions a provoqué quelques amertumes.

Le retour du LOSC en Ligue des champions devait être une fête. Il a finalement laissé un goût particulièrement amer aux supporters lillois.

Ethan Mbappé craque au pire moment

Mardi soir, Lille s’est incliné 3-2 face au Betis au terme d’une rencontre longtemps maîtrisée. Les Dogues menaient encore 2-1 à la pause avant de subir la remontée des Espagnols, avec notamment un doublé de Marc Bartra et le but décisif de Troy Parrott. Mais au-delà du résultat, plusieurs événements risquent de laisser des traces.Ethan Mbappé avait pourtant parfaitement lancé sa soirée. Très actif en première période, le jeune milieu offensif a notamment été à l’origine de l’ouverture du score lilloise en servant Ayase Ueda sur un centre précis. Mais tout a basculé en seconde période.

Alors que le Betis venait de prendre l’avantage, Ethan Mbappé a été expulsé à la 56e minute après un geste du coude sur Natan. Le carton rouge a laissé le LOSC à dix et a considérablement compliqué la fin de rencontre. Sur ses réseaux, le frère de Kylian a rapidement reconnu son erreur et présenté ses excuses à ses coéquipiers, au staff et aux supporters. Un geste qui pourrait néanmoins lui coûter plusieurs matches de suspension. Pour Lille, le timing est particulièrement cruel. Le joueur avait été l’un des éléments les plus dangereux de son équipe avant de perdre complètement le contrôle.

Bentaleb inquiète déjà le LOSC

Autre mauvaise nouvelle : Nabil Bentaleb n’a pas pu terminer la rencontre. Le milieu algérien avait déjà ressenti une gêne avant la pause et est finalement resté aux vestiaires après l’interruption. Les informations disponibles font état d’un problème de vision.

Davide Ancelotti a expliqué que son joueur ne voyait plus correctement et qu’il était devenu impossible de le maintenir sur le terrain. Une situation forcément préoccupante pour le LOSC, même si aucun diagnostic plus sérieux n’a, à ce stade, été établi. Dans une équipe qui vient de perdre Ayyoub Bouaddi cet été, la moindre absence au milieu prend forcément une dimension supplémentaire.

Bouaddi brille déjà avec Manchester City

Car pendant que Lille connaissait une soirée compliquée, son ancien joyau réalisait une prestation remarquée avec Manchester City. Ayyoub Bouaddi a été titularisé lors de la victoire des Anglais à Porto et a livré une prestation particulièrement propre.

Le jeune milieu marocain a notamment affiché une grande qualité technique et une impressionnante maîtrise du ballon, le tout pour sa première titularisation. Les chiffres ne mentent pas : 54 passes réussies (sur 55), 71 ballons touchés, 7 ballons récupérés, 5 duels gagnés, 16 passes réussies dans le dernier tiers, 3 tacles réussis et 2 fautes subies !  Le LOSC ne pourra s’empêcher de regarder dans le rétroviseur avec quelques regrets.

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