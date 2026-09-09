Flashback, il y a un an : De Zerbi rêvait d’élan, l’OM un an plus tard cherche un second souffle

Il y a un an, l’OM surfait sur l’optimisme avec le retour de Paixão et la montée en puissance d’Højbjerg. Douze mois plus tard, la dynamique a radicalement changé sur la Canebière, où les lendemains qui chantent se sont fait attendre.

Quand l’OM croyait encore au renouveau

Le 9 septembre 2025, l’OM abordait la réception de Lorient avec des sourires retrouvés. Igor Paixão, recrue brésilienne attendue, annonçait fièrement son retour à l’entraînement après une longue absence, promettant enfin de dynamiter les ailes du Vélodrome. Dans le même temps, Pierre-Emile Højbjerg, tout juste arrivé, venait de signer deux passes décisives avec le Danemark, rassurant sur son niveau et offrant à De Zerbi une option de poids au milieu. Marseille rêvait alors d’un décollage, après un début de saison poussif, misant sur ces double renforts pour inverser la tendance. Les supporters, déjà tournés vers une affiche à domicile, vibraient à l’idée de voir les promesses du mercato se matérialiser sur la pelouse.

Douze mois plus tard, l’OM au cœur de la tourmente

Un an a passé, et la réalité phocéenne n’a plus rien de l’euphorie d’alors. L’optimisme d’un effectif renforcé a laissé la place à la tension. Sur le terrain, la défaite à domicile contre le Paris FC a fait mal, révélant un OM friable, en quête de solutions et d’impact au milieu, malgré les efforts de Bruno Genesio pour réinventer son schéma de jeu. Côté tribunes, c’est la sidération : un scandale éclate autour d’une agression sexuelle présumée au Vélodrome, ternissant l’image du club et plongeant la communauté dans la stupeur. Même l’ambiance, jadis fierté olympienne, est aujourd’hui concurrencée par celle de Geoffroy-Guichard, reconnue comme la référence nationale. Loin des rêves de grandeur, Marseille scrute un avenir incertain, sur fond de rumeurs récurrentes de vente à l’Arabie Saoudite, qui peinent à masquer le scepticisme ambiant. Pourtant, quelques lueurs persistent : Igor Paixão, bien installé, s’offre une place dans la pré-liste du Brésil, preuve qu’à défaut d’avoir bouleversé le destin du club, certains paris du passé commencent seulement à porter leurs fruits. Mais l’OM, qui voyait jadis chaque retour de blessure comme une promesse de renouveau, doit aujourd’hui composer avec la pression, les polémiques et l’urgence de retrouver un second souffle.