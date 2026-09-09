Une supportrice de l’OM affirme avoir été victime d’une agression sexuelle dimanche soir dans les tribunes du Vélodrome, lors de la défaite face au Paris FC (2-3). L’Olympique de Marseille a réagi.

Le match entre l’OM et le Paris FC, remporté dimanche soir par les Parisiens (3-2), continue de faire parler bien au-delà du terrain. Une supportrice marseillaise a dénoncé sur TikTok une agression sexuelle dont elle affirme avoir été victime pendant la rencontre.

Une supportrice raconte ce qu’elle affirme avoir vécu

Son témoignage a rapidement circulé sur les réseaux sociaux et plusieurs médias, dont L’Équipe et So Foot, ont relayé cette affaire.Présente dans les tribunes pendant l’intégralité de la rencontre, la jeune femme explique avoir découvert une substance sur ses vêtements après s’être assise. Elle affirme avoir dans un premier temps pensé à un crachat avant d’identifier ce qu’elle décrit comme du sperme. Selon son témoignage, elle aurait alors signalé les faits aux forces de l’ordre ainsi qu’aux responsables des Dodgers.

La supportrice raconte également avoir vécu un moment particulièrement difficile après cette découverte, expliquant s’être sentie profondément humiliée et ne pas avoir pu se rendre immédiatement aux toilettes pour se nettoyer. Ces éléments relèvent pour l’instant de son témoignage. Les circonstances précises des faits et leur qualification devront être établies par les autorités compétentes.

L’OM informé et prêt à collaborer

Contacté par RMC Sport après la diffusion du témoignage, l’OM a confirmé avoir été informé de la situation. Le club a également indiqué avoir pris contact avec la supportrice afin de lui apporter son soutien. L’OM lui aurait proposé un accompagnement dans ses démarches, avec l’objectif affiché de contribuer à établir précisément ce qui a pu se produire. La direction marseillaise assure par ailleurs être prête à transmettre les éléments dont elle dispose et à collaborer avec les autorités chargées de l’enquête. Le club précise également qu’il prendra les mesures qui s’imposeront en fonction des faits qui pourront être établis.

Cette affaire intervient dans un contexte déjà très tendu autour de l’OM après le début de saison compliqué du club. Mais les événements dénoncés dans les tribunes du Vélodrome sont évidemment d’une tout autre nature. L’enjeu est désormais de permettre à la supportrice d’être accompagnée dans ses démarches et de laisser les autorités déterminer précisément les circonstances de cette affaire. Aucun suspect ni aucune responsabilité individuelle ne peuvent être établis à ce stade sur la seule base du témoignage diffusé sur les réseaux sociaux. L’OM, de son côté, a affiché sa volonté de coopérer et de mettre les éléments en sa possession à disposition des autorités.