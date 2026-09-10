Annoncé titulaire dans un premier temps au RC Lens, Jean-Clair Todibo aurait finalement peu de chances de débuter le choc de Ligue des Champions face au Slavia Prague (21h).

Le RC Lens s’apprête enfin à retrouver la Ligue des champions. Trois ans après sa dernière campagne européenne, le Racing va découvrir l’ambiance de l’Eden Arena avec un déplacement périlleux face au Slavia Prague ce jeudi soir. Un rendez-vous qui arrive pourtant dans une période délicate pour les Sang et Or.

Todibo finalement sur le banc du RC Lens ?

Après deux défaites consécutives en Ligue 1, contre le Paris FC puis Lorient, Lens doit rapidement retrouver de l’intensité et de la confiance.Très attendu depuis son arrivée en provenance de West Ham, Jean-Clair Todibo est bien dans le groupe du RC Lens pour cette première journée de Ligue des champions. Selon L’Équipe, le défenseur français est donc disponible pour Dino Toppmöller, mais sa titularisation semble désormais peu probable. Le technicien allemand est resté très prudent concernant son nouveau défenseur, qui manque encore de rythme après son arrivée tardive dans l’effectif. Une situation qui pourrait profiter à Souleymane Sagnan. Déjà entré en jeu contre Lorient après la sortie de Matthieu Udol, le défenseur pourrait finalement être titularisé au sein de la défense à trois.

Le RC Lens a en revanche enregistré une excellente nouvelle avec le retour de Matthieu Udol. Victime d’une grosse béquille à la cuisse droite contre Lorient, le piston avait suscité quelques inquiétudes, notamment en raison de ses antécédents au genou. Les examens avaient finalement écarté une nouvelle blessure au genou et Udol a repris l’entraînement collectif mercredi. Toppmöller a confirmé que son joueur avait donné son feu vert pour participer à la rencontre. Une présence particulièrement précieuse alors que Saud Abdulhamid reste absent.

Udol, la bonne nouvelle

Le secteur défensif n’est pas le seul à connaître quelques ajustements. Yassine Titraoui, touché aux ischio-jambiers, est forfait pour cette rencontre. Dino Toppmöller devrait donc s’appuyer sur Michaël Cuisance et Amadou Haidara dans l’entrejeu. Une association qui devra rapidement répondre au défi physique imposé par le Slavia, une équipe réputée pour son jeu direct et son agressivité dans les duels. Le coach lensois s’attend justement à un véritable « bon fight » avec beaucoup d’intensité.

Devant, Franjo Ivanovic pourrait également profiter des circonstances. L’attaquant pourrait débuter en pointe, alors qu’Odsonne Édouard et Abdallah Sima sont également des options pour Toppmöller. Le technicien allemand dispose donc de plusieurs solutions pour tenter de relancer une équipe qui a inscrit son début de saison sous le signe de l’irrégularité. Le contexte n’est pas idéal, mais Toppmöller veut justement profiter de cette entrée en lice européenne pour provoquer un électrochoc. Reste désormais à savoir si ces changements annoncés suffiront pour réussir le grand retour du RC Lens en Ligue des champions.