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ASSE : bonne nouvelle pour les Verts avant Dunkerque

Par Fabien Chorlet - 10 Sep 2026, 06:00
Les supporters stéphanois lors de Dijon - ASSE

Les supporters de l’ASSE répondront une nouvelle fois présents en nombre pour le déplacement des Verts à Dunkerque ce samedi.

Leader de Ligue 2 avec cinq victoires en autant de journées depuis le début de la saison, l’AS Saint-Étienne enchaîne avec un déplacement ce samedi (20h) sur la pelouse de Dunkerque, à l’occasion de la sixième journée de championnat.

Parcage plein pour le déplacement à Dunkerque !

Comme à chaque match, que ce soit à domicile ou à l’extérieur, les Verts pourront une nouvelle fois compter sur le soutien de leurs supporters. Comme annoncé ce mercredi par le club forézien, le parcage stéphanois affichera complet pour cette rencontre.

« L’intégralité des places allouées aux visiteurs du stade Marcel-Tribut de Dunkerque a été réservée par les groupes de supporters de l’AS Saint-Étienne. Aucune place dans le parcage visiteurs ne sera donc commercialisée sur la billetterie officielle du club ou sur place, le jour de la rencontre Dunkerque – ASSE (ce samedi 12 septembre, 20h). Les modalités de déplacement et d’accueil seront prochainement communiquées », a expliqué l’ASSE dans un communiqué.

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