RC Lens : Thauvin savoure son retour en C1 et n’oublie pas son cauchemar avec l’OM

Florian Thauvin s’est exprimé en conférence de presse à la veille du match de C1 entre le Slavia Prague et le RC Lens.

Aux côtés de son entraîneur, Dino Toppmöller, Florian Thauvin était présent ce mercredi soir en conférence de presse, à la veille du premier match de Ligue des Champions du RC Lens face au Slavia Prague. Le capitaine lensois a notamment évoqué son retour en C1 et son expérience compliquée dans la compétition avec l’Olympique de Marseille, son ancien club.

Du haut de ses 32 matchs disputés en compétitions européennes, Florian Thauvin sait qu’il aura un rôle important à jouer auprès d’un effectif lensois encore peu expérimenté à ce niveau. « On a un effectif assez jeune, qui n’a pas l’habitude de jouer la Ligue des Champions. Je fais partie des joueurs les plus anciens et j’ai quand même participé à pas mal de matchs européens, que ce soit en Ligue des Champions et en Ligue Europa (32 au total, ndlr). Dans des contextes comme celui-ci, j’aurai un rôle important à jouer auprès des plus jeunes, et globalement de mes coéquipiers. Je peux leur apporter du calme et de la confiance. Je vais me concentrer sur ça. »

« J’ai eu des expériences assez compliquées avec Marseille en Ligue des champions »

L’ancien Marseillais savoure d’autant plus ce retour en Ligue des Champions qu’il pensait, à un moment de sa carrière, ne plus avoir l’occasion de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes. « J’avoue qu’à un moment donné de ma carrière, je n’étais pas sûr de rejouer à nouveau la Ligue des Champions. Je vois ça comme une récompense du travail de ces dernières années, je crois qu’on a tous mérité au club de disputer cette campagne européenne, on a hâte de démarrer. Je prends ça avec beaucoup de recul et de maturité, j’ai eu des expériences assez compliquées avec Marseille en Ligue des champions, je pense que le fait d’avoir mûri un peu, ça va me permettre d’aborder ces matchs différemment. »