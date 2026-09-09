PSG – Slovan Bratislava : la compo de Luis Enrique est connue !

Voici les compositions officielles du match de Ligue des Champions entre le PSG et le Slovan Bratislava.

Double champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain débute sa campagne européenne ce mercredi (21h) face au Slovan Bratislava. Toujours sans victoire en Ligue 1, les Parisiens tenteront de profiter de ce rendez-vous européen pour enfin lancer leur saison.

Pour ce premier match de phase de ligue de Ligue des Champions, Luis Enrique a procédé à un léger turnover par rapport à l’équipe battue le week-end dernier par l’AS Monaco (1-2). Illya Zabarnyi, Dro Fernandez ou encore Ferran Torres sont notamment titulaires, tandis que Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia débuteront la rencontre sur le banc.

Les compos officielles

PSG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes – Vitinha, Dro, Ruiz – Akliouche, Dembélé, Torres.

Slovan Bratislava : Takac – Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz – Martinez, Pokorny, Ibrahim – Barseghyan, Sporar, Camara.